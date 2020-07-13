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Парламент зробив крок до посилення штрафів за п'янку за кермом

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 812 Коментарів: 3

 

Пити за кермом та не користуватися пасками безпеки стане дорожче

13 липня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт, який посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху.


Які зміни пропонує законопроєкт:

  • збільшити штраф за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами до 510 грн. Зараз - 51 грн;
  • перевищення швидкості більш як на 50 кілометрів на годину обійдеться в 3400 грн. Зараз - 510 грн;
  • посилити відповідальність за залишення місця ДТП до 3400 грн штрафу або позбавлення права керування на пів року, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб. Зараз - 255 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб;
  • штраф за керування без посвідчення або передача керма такій особі хочуть збільшити до 3400 грн. Зараз - 510 грн;
  • за керування після позбавлення цього права штрафувати хочуть на 20400 грн з позбавленням права керування на строк від трьох до п’яти років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. Зараз - 510 грн;
  • якщо повторно зловлять нетверезим за кермом, загрожуватиме 20400 грн штрафу з позбавленням посвідчення три роки або адміністративний арешт на строк 10 діб з позбавленням права керування на строк три роки. Зараз - штраф і забирають посвідчення;
  • у випадку, якщо водія двічі протягом року зловлять нетверезим, покарання буде у вигляді 40800 грн з позбавленням права керувати на 10 років. Альтернатива - адміністративний арешт на строк 15 діб з позбавленням права керування на 10 років. Зараз - штраф;
  • водіїв маломірних суден, які вип'ють алкоголь після ДТП або зупинки правоохоронця, хочуть карати 20400 грн з позбавленням права керувати на три роки або адмінарештом на 15 діб з позбавленням права керувати на три роки. Зараз покарання відсутнє.
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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: mmr.net.ua
Теги: пьяный водитель штраф законопроект
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

196
JJAbrams:
Сьогодні, 12:58

Зелушка не подписал закон о криминализации пянки за рулем, а это какая то лайт версия. Вон у нас бухарь без прав ездит уже сколько?


4 0
200
Чувааак:
Сьогодні, 13:29

Чо не пишете про легалізацію грального бізнесу?


1 0
732
Nafalim:
Сьогодні, 14:04

"водіїв маломірних суден"- это статья о Лодках или о Автомобилях?


0 0

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