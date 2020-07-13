«Солдатським привалом» та більярдом за 12 тисяч гривень вшанують учасників бойових дій

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 337

З міського бюджету Кременчука виділили на 12 тисяч гривень на проведення заходу «По вшануванню учасників бойових дій різних категорій». Розподілили асигнування на фінансову підтримку громадській організації «Об’єднання ветеранів війни та військових конфліктів «Бойове братство» (керівник Олег Фещенко).





«Організація заходів по вшануванню учасників бойових дій різних категорій» має на меті об'єднати воїнів-афганців та учасників бойових дій, які виконували військовий обов’язок на території інших держав.





На заході заплановано: