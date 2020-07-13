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«Солдатським привалом» та більярдом за 12 тисяч гривень вшанують учасників бойових дій

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 337

Кошти виділені з міського бюджету Кременчука

З міського бюджету Кременчука виділили на 12 тисяч гривень на проведення заходу «По вшануванню учасників бойових дій різних категорій». Розподілили асигнування на фінансову підтримку громадській організації «Об’єднання ветеранів війни та військових конфліктів «Бойове братство» (керівник Олег Фещенко).


«Організація заходів по вшануванню учасників бойових дій різних категорій» має на меті об'єднати воїнів-афганців та учасників бойових дій, які виконували військовий обов’язок на території інших держав.


На заході заплановано:

  • підведення підсумків роботи ГО «Об’єднання ветеранів війни та військових конфліктів «Бойове братство» у 2019-2020 роках
  • прийом нових членів до лав ГО «Об’єднання ветеранів війни та військових конфліктів «Бойове братство», урочисте вручення членських квитків та нагрудних знаків з символікою «Бойове братство»;
  • проведення тематичного вечора «Представляюсь колективу», вітання та нагородження кращих членів-активістів ГО «Об’єднання ветеранів війни та військових конфліктів «Бойове братство» грамотами, дипломами, пам’ятними знаками, нагородами;
  • проведення цього заходу на території бази ПрАТ «Кредмаш», у тому числі: оренда зали, організація спортивних змагань по волейболу та більярду, різноманітних конкурсів;
  • проведення імпровізованого «Солдатського привалу», з учасниками та запрошеними гостями заходу.
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Автор: Альона Душенко
Теги: Афганистан афганцы
компанія «Інтера Люкс»

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