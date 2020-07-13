Нардепи дали добро на розміщення казино та букмекерських контор в готелях

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 259 Коментарів: 1

Казино можуть розміщувати в готелях не менше п'яти зірок. Вимоги до розміщення букмекерських контор слабші

14 липня українські нардепи ухвалили закон №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Документ дозволяє організовувати азартні ігри в готелях.





У текст законопроєкту до другого читання йдеться, що територією спеціальної гральної зони для гральних закладів казино вважаються:

територія готелів категорії «п’ять зірок» з номерним фондом не менше 150 номерів для міста Києва;

територія готелів категорії «п’ять зірок» з номерним фондом не менше 100 номерів для інших населених пунктів;

територія заміського комплексу відпочинку - об’єкта нерухомого майна, що розташований за межами міста та складається з двох або більше будівель та споруд, загальною площею не менше 10 тисяч квадратних метрів з обов’язковим оснащенням готелем категорії «пять зірок»;

територія спеціальної територіальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України.

Територіальною спеціальною гральною зоною, створеною за рішенням Кабінету Міністрів України, може бути:

територія в межах митної території України за межами населених пунктів;

територія населених пунктів поза межами житлових районів;

територія, що потребує додаткового стимулювання її соціально-економічного розвитку.

У межах територіальної спеціальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, дозволяється розміщувати казино на території окремих будівель, у випадку, якщо площа грального закладу казино становить більш як 10 тисяч квадратних метрів. На території України за рішенням Кабміну може бути створено не більше п’яти територіальних спеціальних гральних зон.





Щодо букмекерської діяльності, то її можна проводити у спеціальних пунктах. Своєю чергою вони мають розміщуватися на території спеціальної гральної зони, які можуть бути:

на території будівель, в яких розташовані готелі категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п’ять зірок» з номерним фондом не менше 50 номерів для міста Києва;

на території будівель, в яких розташовані готелі категорії «три зірки», «чотири зірки» та «п’ять зірок» з номерним фондом не менше 25 номерів для інших населених пунктів;

на території іподромів.

Ознайомитися з повним текстом закону можна завантаживши документ kazino.docx [198,4 Kb] (cкачиваний: 1)





Нагадаймо, на останньому засіданні сесії кременчуцькі депутати виступили проти лудоманів в готелях менш як п'ять зірок.