Нардепи дали добро на розміщення казино та букмекерських контор в готелях

Казино можуть розміщувати в готелях не менше п'яти зірок. Вимоги до розміщення букмекерських контор слабші
14 липня українські нардепи ухвалили закон №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Документ дозволяє організовувати азартні ігри в готелях.
У текст законопроєкту до другого читання йдеться, що територією спеціальної гральної зони для гральних закладів казино вважаються:
Територіальною спеціальною гральною зоною, створеною за рішенням Кабінету Міністрів України, може бути:
У межах територіальної спеціальної гральної зони, створеної за рішенням Кабінету Міністрів України, дозволяється розміщувати казино на території окремих будівель, у випадку, якщо площа грального закладу казино становить більш як 10 тисяч квадратних метрів. На території України за рішенням Кабміну може бути створено не більше п’яти територіальних спеціальних гральних зон.
Щодо букмекерської діяльності, то її можна проводити у спеціальних пунктах. Своєю чергою вони мають розміщуватися на території спеціальної гральної зони, які можуть бути:
Ознайомитися з повним текстом закону можна завантаживши документ
Нагадаймо, на останньому засіданні сесії кременчуцькі депутати виступили проти лудоманів в готелях менш як п'ять зірок.