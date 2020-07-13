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Проржавілий Крюківський міст сфотографували знизу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 153

 

Фотографіями у соцмережах поділився кременчуцький фотограф

У соцмережі фейсбук кременчужани діляться світлинами, як виглядає Крюківський міст знизу.


 


Тріщини, проржавіла арматура та балки, так виглядає міст, який об'єднує правий та лівий береги Кременчука. 


 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Дмитро Бабець
Теги: Крюківський міст
компанія «Інтера Люкс»

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