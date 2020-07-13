Проржавілий Крюківський міст сфотографували знизу

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 153

У соцмережі фейсбук кременчужани діляться світлинами, як виглядає Крюківський міст знизу.









Тріщини, проржавіла арматура та балки, так виглядає міст, який об'єднує правий та лівий береги Кременчука.



