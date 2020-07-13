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Авіаквитки здорожчають: Рада ввела держзбір за виліт пасажирів

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 009 Коментарів: 2

 

В межах України стягуватимуть $0,5, а на міжнародних рейсах - $2

Вчора, 13 липня, Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект, спрямований на вдосконалення механізму справляння держзборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропортів України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в вітчизняні аеропорти. За прийняття законопроекту №2424 про внесення змін до Повітряного кодексу України у другому читанні проголосували 256 нардепів.


Пропонується встановити ставку державного авіаційного збору за кожного пасажира, який буде літати в межах України, в розмірі $0,5, на міжнародних рейсах - $2. При цьому за кожну тонну вантажу в межах України - $2,5, а при міжнародних перевезеннях - $10.


При цьому передбачається, що державний збір не буде стягуватися у випадках:

  • перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;
  • перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну відповідно до актів Кабміну;
  • польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (в тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого);
  • перевезень пасажирів, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону;
  • при перевезенні дітей в віці до двох років;
  • при перевезенні транзитних пасажирів;
  • пасажирів з сервісними квитками;
  • в разі перевезення менше 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: poglyad.tv
Теги: авіаквитки законопроект
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

866
shoni1970:
Сьогодні, 15:30

Ай красавцы! Самое главное, что с себя любимых брать не будут. Они же не лохи, а баранов можно стричь пока не пустят на шашлык. Хуже не будет.


17 1
3 882
zzzzzz:
Сьогодні, 17:36

ура, новый источник пострига овец


0 1

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