Авіаквитки здорожчають: Рада ввела держзбір за виліт пасажирів

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 009 Коментарів: 2

Вчора, 13 липня, Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект, спрямований на вдосконалення механізму справляння держзборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропортів України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в вітчизняні аеропорти. За прийняття законопроекту №2424 про внесення змін до Повітряного кодексу України у другому читанні проголосували 256 нардепів.





Пропонується встановити ставку державного авіаційного збору за кожного пасажира, який буде літати в межах України, в розмірі $0,5, на міжнародних рейсах - $2. При цьому за кожну тонну вантажу в межах України - $2,5, а при міжнародних перевезеннях - $10.





При цьому передбачається, що державний збір не буде стягуватися у випадках: