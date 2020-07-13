Крюківський міст частково перекриють більш ніж на 2 місяці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 3 916 Коментарів: 6

У Кременчуці крюківський міст частково перекриють більш ніж на 2 місяці. Про це йдеться у рішенні міськвиконкому. Причина - проведення робіт з ремонту деформаційних стиків на проїзній частині мосту виробничим підрозділом «Кременчуцька дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця».









Тимчасово обмежать рух автотранспорту по одній смузі проїзної частини, довжиною 50 м, на якій будуть проводитись роботи, та закриють рух пішоходів по тротуару, зі сторони смуги виконання робіт довжиною 1563 м з 20 липня по 30 вересня.





Зону проведення робіт огородять, Рух регулюватимуть за допомогою світлофорів та регулювальників відповідно до схем, погоджених патрульною поліцією.