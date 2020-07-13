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Крюківський міст частково перекриють більш ніж на 2 місяці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 3 916 Коментарів: 6

 

Перекриють одну смугу руху та тротуар зі сторони ремонту

У Кременчуці крюківський міст частково перекриють більш ніж на 2 місяці. Про це йдеться у рішенні міськвиконкому. Причина - проведення робіт з ремонту деформаційних стиків на проїзній частині мосту виробничим підрозділом «Кременчуцька дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця».


Проржавілий Крюківський міст сфотографували знизу


Тимчасово обмежать рух автотранспорту по одній смузі проїзної частини, довжиною 50 м, на якій будуть проводитись роботи, та закриють рух пішоходів по тротуару, зі сторони смуги виконання робіт довжиною 1563 м з 20 липня по 30 вересня.


Зону проведення робіт огородять, Рух регулюватимуть за допомогою світлофорів та регулювальників відповідно до схем, погоджених патрульною поліцією.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: Крюковский мост Крюківський міст ремонт
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

198
JJAbrams:
Сьогодні, 15:14

там фоточка на h.kremenchug появилась, мост в очень плохом состоянии. Корозией разело сильно...а они верх латают


12 1
18
FEЯ:
Сьогодні, 15:50

Я, конечно, по вторникам стараюсь не сквернословить, но это полная едрёна вошь(((

 


8 0
54
Yaroslav:
Сьогодні, 15:57

Цитата: JJAbrams

там фоточка на h.kremenchug появилась, мост в очень плохом состоянии. Корозией разело сильно...а они верх латают

это УЗ должны мост ремонтировать, ато стыки одни делают!


0 0
203
Чувааак:
Сьогодні, 16:13

А дати?


1 0
1 341
inattentive:
Сьогодні, 16:17

Могли же в 2013; 2016 и 2018 годах заниматься ремонтом моста ночами. И не говорите про двойной тариф - была просто смена с небольшими процентами (20-25%)


6 0
53
Vikulsija:
Сьогодні, 16:55

Цитата: JJAbrams

там фоточка на h.kremenchug появилась, мост в очень плохом состоянии. Корозией разело сильно...а они верх латают

 

пфффф.....он такой уже много десятков лет...
Плюс - проваливается асфальт на проезжей и пешеходной части. вот движешься, а асфальт продавливается. Магия. 
А когда едет поезд....хохохо....
И без фоточек ясно, что от моста осталось одно название и распил денег на постоянной основе


4 0

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