«На кригу сам стати не міг, бо провалився б», – 18-річний Дмитро Петулько розповів, як рятував школярку

Сьогодні, 12:56 Переглядів: 3 431 Коментарів: 3





18-річний Дмитро Петулько – студент 2-го курсу Київського НАУ. Не дивлячись на свій достатньо юний вік, хлопець вже має 40 льотних годин за спиною. І він – рятівник 9-річної школярки, яка провалилася під кригу на Сухому Кагамлику. Дмитро скромний і героєм себе не вважає, позаяк не розуміє, як можна було б пройти повз. Проте каже, що батьки пишаються його вчинком.









9 грудня Дмитро повертався з тренажерного залу і, проходячи по мосту, побачив дітей, які гуляли на льоду:

- Я думав зробити зауваження, бо лід тонкий. Побачив, як дівчинка провалюється. Я підбіг до берега і намагався якось допомогти. Зрозумів, що палок ніяких ніде немає. На кригу сам стати не міг, бо провалився б – я ж ще більший за розміром, – розповідає рятівник.

Рятувальники кажуть, що дитині дуже пощастило саме тому, що Дмитро зміг її заспокоїти і казав, що саме робити. Школярку могла схопити судома, і тоді наслідки були б набагато страшніші. Дмитро не кидався у воду наражаючи на небезпеку і себе, а підійшов до порятунку з розумом:

- Я почав її заспокоювати, сказав, щоб пливла у мою сторону. Вона сказала, що може плисти. І прекрасно з цим справлялася. Я почав витягати її на берег, бо під берегом було замулено і можна було загрузнути. Вона знову впала в воду, і тоді я витяг її за портфель, – згадує Дмитро.





Рятівник каже, що друзі дівчинки настільки перелякались, що навіть не змогли закричати. Голосно благала про допомогу лише сама школярка.

Після порятунку діло було за оперативними службами. Надзвичайники та поліцейські, які прибули на місце, зняли з дитини мокрий одяг, загорнули у сухий та теплий, медики оглянули маленьку і правоохоронці відвезли її до батьків. Дмитро ж, розповівши про те, що сталося, сів у маршрутку та поїхав додому.

За словами Ірина Сушко, провідної фахівчині відділу цивільного захисту Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС у Полтавській області, під мостом, де провалилася дівчинка, дітям мов медом намазано:

- Ми їх тут поганяємо, вони нам дулі потикають і через 5 хвилин знову тут, – жаліється Ірина Сушко.

Також фахівчиня розповіла, що Кременчуцьке міськрайонне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області подасть документи аби Дмитра номінували на «Героя-рятувальника року».