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Антирекорд року: чоловіка 5-й раз за рік спіймали п'яним за кермом

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 032 Коментарів: 4

 

Керманича ще у 2019 позбавили водійського посвідчення на 10 років

Патрульні на трасі «Полтава-Олександрія» зупинили чоловіка, який 5 разів за рік попадається у стані наркотичного сп'яніння за кермом. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука. 


Чоловіка у стані наркотичного сп'яніння за кермом зупиняли безліч разів. У 2019 році суд позбавив його права керування транспортними засобами на 10 років, але порушника це не зупиняє. 


Патрульні склали на керманича адміністративні матеріали: протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) та постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування особою, позбавленою права керування) КУпАП.


Чоловіка можна сміливо називати антирекордсменом. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій антирекорд
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

86
Juja:
Сьогодні, 12:42

Так ведь принимали криминальную ответственность?!


8 1
173
Marshall:
Сьогодні, 12:46

у таких идиотов нужно отберать автомобили (даже если это не его машина, пусть сам разбирается с владельцем), продавать их и деньги на благотворительность...


11 1
15
Малыш:
Сьогодні, 13:11

Может пора ручки переломать уже наконец.

 


6 1
121
Yuri:
Сьогодні, 16:20

Почему на свободе? !!! !!! !!! "Керування!!! особою, позбавленою права керування!!!" ПЯТЬ!!! раз ??? И - не факт, но догадка - на той же машине ???


1 1

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