Антирекорд року: чоловіка 5-й раз за рік спіймали п'яним за кермом

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 032 Коментарів: 4

Керманича ще у 2019 позбавили водійського посвідчення на 10 років

Патрульні на трасі «Полтава-Олександрія» зупинили чоловіка, який 5 разів за рік попадається у стані наркотичного сп'яніння за кермом. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Чоловіка у стані наркотичного сп'яніння за кермом зупиняли безліч разів. У 2019 році суд позбавив його права керування транспортними засобами на 10 років, але порушника це не зупиняє.





Патрульні склали на керманича адміністративні матеріали: протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) та постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування особою, позбавленою права керування) КУпАП.





Чоловіка можна сміливо називати антирекордсменом.