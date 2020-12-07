Антирекорд року: чоловіка 5-й раз за рік спіймали п'яним за кермом

Патрульні на трасі «Полтава-Олександрія» зупинили чоловіка, який 5 разів за рік попадається у стані наркотичного сп'яніння за кермом. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.
Чоловіка у стані наркотичного сп'яніння за кермом зупиняли безліч разів. У 2019 році суд позбавив його права керування транспортними засобами на 10 років, але порушника це не зупиняє.
Патрульні склали на керманича адміністративні матеріали: протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) та постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування особою, позбавленою права керування) КУпАП.
Чоловіка можна сміливо називати антирекордсменом.