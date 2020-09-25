На «АвтоКрАЗі» знову мітингують працівники: перекрили дороги (доповнюється)

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 1 470 Коментарів: 5

Люди кажуть, що минув тиждень, а зарплату їм так і не виплатили

Сьогодні зранку біля прохідної «АвтоКрАЗу» знову мітингують працівники. Як розповіли робочі ТЪ, минув тиждень — ніяких зрушень по виплаті зарплат немає. Тому вони знов питають керівництво про гроші.





З працівниками знову спілкується гендиректор «АвтоКрАЗу» Роман Черняк. Він повідомив, що був у Києві та домовлявся про контракти для армії.









Наразі на мітингу знову помічений активіст Олег Савченко, який не працює на КрАЗі, але вигукує політичні вимоги.





Нагадаємо, «АвтоКрАЗ» перебуває у процедурі банкрутства. Завод практично не має замовлень, працює по 4 дні ма місяць. Борг працівникам сягнув 50 млн грн.





Мітингувальники знову перекрили рух по Київській трасі.

Вулицю Вадима Пугачова теж перекрили.

Також перекритий проїзд Ярославський.

Мітингувальники ходять по пішохідному переході на Київській біля КТУ