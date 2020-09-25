Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.09.2020 11:00
Підтверджені:
Україна191671
Кременчук250
Хворі:
Україна102711
Кременчук59
Одужало:
Україна85133
Кременчук184
Померло:
Україна3827
Кременчук7
Топ новина, Кременчук

На «АвтоКрАЗі» знову мітингують працівники: перекрили дороги (доповнюється)

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 1 470 Коментарів: 5

 

Люди кажуть, що минув тиждень, а зарплату їм так і не виплатили

Сьогодні зранку біля прохідної «АвтоКрАЗу» знову мітингують працівники. Як розповіли робочі ТЪ, минув тиждень — ніяких зрушень по виплаті зарплат немає. Тому вони знов питають керівництво про гроші.


З працівниками знову спілкується гендиректор «АвтоКрАЗу» Роман Черняк. Він повідомив, що був у Києві та домовлявся про контракти для армії.


 


Наразі на мітингу знову помічений активіст Олег Савченко, який не працює на КрАЗі, але вигукує політичні вимоги.


Нагадаємо, «АвтоКрАЗ» перебуває у процедурі банкрутства. Завод практично не має замовлень, працює по 4 дні ма місяць. Борг працівникам сягнув 50 млн грн.


 

Мітингувальники знову перекрили рух по Київській трасі.

 

 

Вулицю Вадима Пугачова теж перекрили.

 

 

Також перекритий проїзд Ярославський.

 

Мітингувальники ходять по пішохідному переході на Київській біля КТУ

3
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: h.kremenchug
Теги: АвтоКрАЗ мітинг зарплата Роман Черняк
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

335
canek:
Сьогодні, 10:04

Блокировать надо работу предприятия. 


3 2
1 368
shtai:
Сьогодні, 10:39

Цитата: canek

Блокировать надо работу предприятия. 

Уже. Или Вы про ГОК Белановский?


1 0
115
Yuri:
Сьогодні, 10:43

При всем сочувствии ... А чем виноваты те, кому сейчас нужно ехать через Киескую? Есть же адреса тех, кто действительно довел Краз до нынешнего состояния - или там можно огрести? "Від невідомих спортивної статури"???


5 2
360
Кавоман:
Сьогодні, 11:01

Так, наче, минулого разу листа зеВаві писали. Що, не допомогло?


4 0
605
vetalman:
Сьогодні, 11:13

еще в 2001 году мне было понятно что Краз банкрот ..Я думал что жирафы только в Африке живут


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх