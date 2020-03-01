Ночью в Кременчуге горел автомобиль Volkswagen CC жены замкомандира батальона патрульной полиции (18+)

Сегодня, 09:02 Просмотров: 1 986 Комментариев: 2

В ночь на 5 марта в Кременчуге загорелся автомобиль Volkswagen CC, принадлежащий кременчужанке. Как сообщают в горрайонном управлении ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в 00.33. Машина стояла в переулке Олега Кошевого.

Прибывшее подразделение пожарных локализовало пожар уже к 00.45, а полностью ликвидировало в 01.09.

В результате пожара огонь уничтожил лакокрасочное покрытие кузова, горючие детали и элементы отсека двигателя. Салон закопчен.

Причина пожара устанавливается. Очевидец, снявший видео, утверждает, что слышал взрыв.









ДОПОЛНЕНО

Как сообщили источники «Телеграфа», горевший автомобиль принадлежит жене заместителя командира батальона патрульной полиции Кременчуга Романа Мирошника. Источники говорят о поджоге и о том, что он связан с работой Мирошника, а сделали это «крысы, которым прижали хвост».





В комментарии «Телеграфу» Роман Мирошник заявил, что в том, что произошло, разбирается следствие. На вопрос, не связано ли произошедшее с его недоброжелателями, ответил: «Не исключено».