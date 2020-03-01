Бальнеологічне відділення після капремонту запрацювало у Кременчуці

Сегодня, 09:33 Просмотров: 487

Ремонтні роботи розпочали ще минулого року за рахунок коштів міського бюджету

У «Лікарні відновного лікування» завершили капремонт кабінету гідропатії бальнеологічного відділення. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, ремонтні роботи розпочали ще минулого року за рахунок коштів міського бюджету.









Капітальний ремонт приміщень виконано із повною заміною водопровідних та каналізаційних мереж, встановили нове сучасне душове обладнання, два підкачувальні насоси та оновлено систему вентиляції.









Головний лікар лікарні відновного лікування Микола Чіп розповів, що це перший капітальний ремонт кабінету гідропатії, проведений тут після здачі в експлуатацію будівлі водолікарні у 1974 році.







