7 та 8 березня в Кременчуці відбудеться Виставка елітних порід котів

Сегодня, 09:00 Просмотров: 296

Якщо Ви хочете придбати собі улюбленця або просто помилуватися кицьками, приходьте в МПК ім. Петровського 7 та 8 березня з 10:00 до 17:00.

Думаєте, куди піти у вихідні? Подаруйте собі та близьким Свято - спілкування з кицьками!

Величезні "брутальні" мейн куни, "інопланетні" сфінкси, плюшеві британці, граціозні бенгали, "ельфи" - девон рекси, ласкаві екзоти, рідкісні манчкіни і кішки інших порід будуть дивувати, радувати і підкорювати ваші серця.

Запрошуємо відволіктися від тривожних політичних новин и отримати справжній релакс. Тим паче, що деякі господарі кішок навіть дають погладити своїх вишуканих і доглянутих вихованців, а також охоче діляться порадами по догляду та утриманню.





Вхід платний. Ціна квитка:

- Дорослий - 40 грн.

- Дитячий - 30 грн.

- Дітям до 5 років - безкоштовно.

Організатор виставки - клуб "Юнона".

Довідки по телефонам - 050 6061994, 0898 2302371

@bozyrewa



