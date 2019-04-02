7 та 8 березня в Кременчуці відбудеться Виставка елітних порід котів

Думаєте, куди піти у вихідні? Подаруйте собі та близьким Свято - спілкування з кицьками!
Якщо Ви хочете придбати собі улюбленця або просто помилуватися кицьками, приходьте в МПК ім. Петровського 7 та 8 березня з 10:00 до 17:00.
Величезні "брутальні" мейн куни, "інопланетні" сфінкси, плюшеві британці, граціозні бенгали, "ельфи" - девон рекси, ласкаві екзоти, рідкісні манчкіни і кішки інших порід будуть дивувати, радувати і підкорювати ваші серця.
Запрошуємо відволіктися від тривожних політичних новин и отримати справжній релакс. Тим паче, що деякі господарі кішок навіть дають погладити своїх вишуканих і доглянутих вихованців, а також охоче діляться порадами по догляду та утриманню.
Вхід платний. Ціна квитка:
- Дорослий - 40 грн.
- Дитячий - 30 грн.
- Дітям до 5 років - безкоштовно.
Організатор виставки - клуб "Юнона".
Довідки по телефонам - 050 6061994, 0898 2302371
@bozyrewa