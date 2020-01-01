Внеочередной делёж денег: сессия Кременчугского горсовета 5 марта

В плане – перераспределение бюджетных средств
5 марта Кременчугский городской совет собрался на внеочередную сессию, на которой будут приняты решения о перераспределении бюджетных средств.
Мэр Виталий Малецкий объяснил, что созыв внеочередной сессии связан с необходимостью получить софинансирование из государственного и областного бюджетов – для этого надо показать решения горсовета о выделении средств на проекты из городского бюджета. Ранее было достаточно только гарантийного письма.
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Прямая трансляция – Кременчугская телерадиокомпания
Самое интересное на сессии – в нашей ленте новостей.