Внеочередной делёж денег: сессия Кременчугского горсовета 5 марта

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5 марта Кременчугский городской совет собрался на внеочередную сессию, на которой будут приняты решения о перераспределении бюджетных средств.





Мэр Виталий Малецкий объяснил, что созыв внеочередной сессии связан с необходимостью получить софинансирование из государственного и областного бюджетов – для этого надо показать решения горсовета о выделении средств на проекты из городского бюджета. Ранее было достаточно только гарантийного письма.

Повестка дня:

О внесении изменений в показатели бюджета г. Кременчуга на 2020 год.

О перераспределении бюджетных ассигнований, утвержденных в местном бюджете г. Кременчуга в отрасли «Образование» на 2020 год.

О перераспределении выделенных средств на осуществление капитальных ремонтов за счет остатка образовательной субвенции по состоянию на 01.01.2020 года.

О внесении изменений в решение Кременчугского городского совета Полтавской области от 3 сентября 2019 «Об утверждении Городской целевой программы «Общественный бюджет г. Кременчуга на 2016-2020 годы» в новой редакции».

Прямая трансляция – Кременчугская телерадиокомпания





Самое интересное на сессии – в нашей ленте новостей.