Происшествия, Полтавщина

Знайшли хлопця, який у Горішніх Плавнях пограбував 12-річну дівчину

Сегодня, 10:28 Просмотров: 193

 

16-річний плавнівець відібрав телефон у дівчинки і продав його. Гроші витратив на розваги

Поліція розшукала грабіжника, який у Горішніх Плавнях відняв у 12-річної дівчини телефон. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, 3 березня хлопець висмикнув смартфон з рук потерпілої посеред вулиці.


Після події за допомогою свідчень дівчинки та відео з камер відеонагляду з'ясували, що до грабежу причетний 16-річний місцевий мешканець. Він уже мав проблеми із законом. Телефон дівчинки юнак продав, а гроші витратив на дозвілля з друзями.


Вирішується питання про вручення юнакові підозри у скоєнні грабежу (ст. 186 КК України) та обрання запобіжного заходу.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: грабеж Горишние Плавни Горішні Плавні
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