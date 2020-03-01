Знайшли хлопця, який у Горішніх Плавнях пограбував 12-річну дівчину

Сегодня, 10:28 Просмотров: 193

16-річний плавнівець відібрав телефон у дівчинки і продав його. Гроші витратив на розваги

Поліція розшукала грабіжника, який у Горішніх Плавнях відняв у 12-річної дівчини телефон. За інформацією Кременчуцького відділу поліції, 3 березня хлопець висмикнув смартфон з рук потерпілої посеред вулиці.





Після події за допомогою свідчень дівчинки та відео з камер відеонагляду з'ясували, що до грабежу причетний 16-річний місцевий мешканець. Він уже мав проблеми із законом. Телефон дівчинки юнак продав, а гроші витратив на дозвілля з друзями.





Вирішується питання про вручення юнакові підозри у скоєнні грабежу (ст. 186 КК України) та обрання запобіжного заходу.



