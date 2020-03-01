У Кременчуці затримали грабіжника, який викрав гроші з каси ж/д вокзалу

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4 березня гарячим слідом патрульні затримали грабіжника, який викрав гроші з каси. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, близько 23.00, інспектори отримали виклик про грабіж, який стався на залізничному вокзалі.





Як повідомили працівники залізничного вокзалу, невідомий чоловік на вигляд 25-27 років, одягнутий у все чорне відібрав у касира гроші та пустився навтьоки. На неодноразові заклики зупинитися та повернути вкрадене не реагував, через що працівники звернулися за допомогою до поліції.





Патрульні обстежили прилеглу територію та неподалік помітили громадянина, який був схожий за орієнтуванням. Ним виявився 30-річний мешканець Раківки.





При поверхневій перевірці у чоловіка патрульні виявили згорток купюр, походження він пояснити не зміг. На місце викликали слідчо-оперативну групу ВП №1, які затримали чоловіка в порядку ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою) ККУ. Наразі слідчі перевіряють причетність даного громадянина до інших злочинів.