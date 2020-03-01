Зе-Санжари: у Нових Санжарах чекають на приїзд Зеленського (оновлюється)

Сегодня, 10:55 Просмотров: 371 Комментариев: 2

Сьогодні, 5 березня, на Полтавщині чекають на приїзд Президента України Володимира Зеленського.





Відомо, що близько 12.00 президент проінспектує будівництво розв'язки на трасі Дніпро-Решетилівка, а потім прибуде у Нові Санжари, де відвідає санаторій, у якому розмістили українців, вивезених з китайського Уханя.









Зараз журналісти уже чекають на прибуття Зеленського біля санаторію.





Черга журналістів на перевірку речей





На Зеленського у Нових Санжарах чекає і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков





Колишній міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька на балконі санаторію