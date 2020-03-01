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Зе-Санжари: у Нових Санжарах чекають на приїзд Зеленського (оновлюється)

Сегодня, 10:55 Просмотров: 371 Комментариев: 2

 

Журналістів зібрали біля санаторію у якому проходили обсервацію евакуйовані із Уханя

Сьогодні, 5 березня, на Полтавщині чекають на приїзд Президента України Володимира Зеленського


Відомо, що близько 12.00 президент проінспектує будівництво розв'язки на трасі Дніпро-Решетилівка, а потім прибуде у Нові Санжари, де відвідає санаторій, у якому розмістили українців, вивезених з китайського Уханя.



Зараз журналісти уже чекають на прибуття Зеленського біля санаторію.


 

Черга журналістів на перевірку речей


 

На Зеленського у Нових Санжарах чекає і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков


 

Колишній міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька на балконі санаторію

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Нові Санжари Владимир Зеленский коронавирус

Комментарии: 2

295
Кавоман:
Сегодня, 11:07

"Відомо, що близько 12.00 президент проінспектує будівництво розв'язки на трасі Дніпро-Решетилівка"

інспектор, блін.


+1
3 396
Дмитрий:
Сегодня, 11:14

ройяль в кустах )


0
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