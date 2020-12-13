Святий Миколай в камуфляжі: дорослих та дітей привітали зі святом

Волонтери Кременчука завдяки підтримці небайдужих містян зібрали солодкі подарунки для родин ветеранів АТО/ООС, також заїхали до дітей з інвалідністю, і до тих, хто перебуває у складних життєвих ситуаціях.

- Ми всі трохи втомлені, з раннього до пізнього вечора проїхали від дому до дому… Але хотілося б завершити день фото, присвячений батькам бійців, їх дружинам. Важко уявити, скільки материнських сліз, скільки безсонних ночей, наскільки важко пережила сім'я, яка відчуває біль від розділення, наскільки це нестерпно від втрати рідних.



Всі подарунки подарують дітям наших захисників. І подарунки також були передані дітям з інвалідністю, багатодітним сім'ям. – додала волонтерка Марина Пилипенко.