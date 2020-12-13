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Хто з кременчужан завтра залишиться без світла

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 276

 

Незручності пов'язані з проведенням планових ремонтних робіт

21 грудня у зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтних робіт, деякі жителі Крюкова та Раківки залишаться без світла.


З 8.00 до 17.00 перебої з електропостачанням будуть у мешканців:


вул. Республіканської, 67-71;

вул. Костянтина Острозького, 1-29;

вул. Академіка Герасимовича, 143-204, 31-49;

вул. Білецьківської, 1-66;

пр. Одеського, 1-36;

вул. Чорноморської, 15-64;

вул. Космонавтів, 41-60;

вул. Гайдамацької, 11-46;

вул. Ліщинова, 4-31;

вул. Кавалерійської, 8-49;

вул. Василя Стуса, 32-64;

пров. Пилипа Орлика, 4-10;

вул. Космонавтів, 1-76;

пров. Бородинського, 1-31;

пров. Чорноморського, 4-17;

пров. Грузинського, 1-10;

пров. Чигиринського, 1-17;

пров. Олега Ольжича, 1-32.



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Автор: Юлия Волынская
Теги: відключення електроенергії
компанія «Інтера Люкс»
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