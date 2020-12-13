Хто з кременчужан завтра залишиться без світла

21 грудня у зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтних робіт, деякі жителі Крюкова та Раківки залишаться без світла.
вул. Республіканської, 67-71;
вул. Костянтина Острозького, 1-29;
вул. Академіка Герасимовича, 143-204, 31-49;
вул. Білецьківської, 1-66;
пр. Одеського, 1-36;
вул. Чорноморської, 15-64;
вул. Космонавтів, 41-60;
вул. Гайдамацької, 11-46;
вул. Ліщинова, 4-31;
вул. Кавалерійської, 8-49;
вул. Василя Стуса, 32-64;
пров. Пилипа Орлика, 4-10;
вул. Космонавтів, 1-76;
пров. Бородинського, 1-31;
пров. Чорноморського, 4-17;
пров. Грузинського, 1-10;
пров. Чигиринського, 1-17;
пров. Олега Ольжича, 1-32.