«Кременчук» «всуху» обіграв «Білий Барс» на власному льодовому майданчику

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 219

















































Фото: Ірина Василенко

Сьогодні, 20 грудня, матчем між хокейними командами «Кременчук» та «Білий Барс» продовжився 19-й тур регулярного чемпіонату УХЛ Паріматч. Ударний другий період допоміг «Кременчуку» здобути третю перемогу над «Білим Барсом» в сезоні.





«Кременчук» - «Білий Барс» 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Шайби: 1:0 Тютченко (Пукс, Горлушко), 1:56; 2:0 Варава (Дубінін, Денискін, більш.), 29:49; 3:0 Ворона (Новицький), 32:18; 4:0 Гриценко (Коробов), 35:40; 4:0 Ворона (Грицьких, більш.), 54:03;

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Яковлєв - Варава, Бабрусьов - Григорян, Горлушко - Алексюк, Грицьких - Александров; Коробов - Дубінін - Денискін, Кисельов (К) - Серанов - Орлов, Савицький - Пукс (А) - Тютченко, Савченко - Гриценко (А) - Ворона.

Білий Барс: Кучер (Полгороднік - з 35:40); Гребеник (А) - Кравець, Логач - Ядловський (А), Грицюк - Будько, Собко; Благой (К) - Ружніков - Бородай, Грабовецький - Резюк - Мороз, Тищенко - Качан - Удовиченко, Петрошенко - Ромахін









Дуже впевнено перший період почав саме «Кременчук», що відразу ж вилилося в закинуту шайбу вже на другій хвилині зустрічі - голом відзначився Тютченко. Однак, вже на екваторі матчу білоцерківцям вдалося вийти з-під тотального пресингу, вирівняти гру і навіть створити ряд небезпечних моментів біля воріт Новицького, але відігратися до першої перерви у них так і не вдалося.





Такою ж була і перша половина другого періоду - команди грали на зустрічних курсах, адже рахунок 1:0 - досить в'язкий для обох клубів. Однак, на екваторі періоду білоцерківці посипалися, а "містяни" змогли грамотно цим скористатися і збільшити рахунок на табло. По разу в воротах «Білого Барса» розписалися Варава, Ворона і Гриценко, встановивши на табло рахунок 4:0.





У третій двадцятихвилинці кременчужани продовжували насідати на ворота супротивника, що вилилося в ще дві закинуті шайби - дубль оформив Ворона і ще раз відзначився Денискін. Таким чином, «Кременчук» втретє в сезоні обіграв «Білий Барс», Ворона оформив дубль, а на рахунку Новицького - шатаут. Додамо, що це перша суха перемога кременчужан у сезоні.





Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- Результатом матчу залишився задоволений, грою команди не зовсім. Показали швидкий хокей, але знову не зовсім добре використовували свої гольові моменти, мало закинули шайб.





- «Кременчук» швидко відрив рахунок у поєдинку, але чому потім до середини зустрічі не виходило подвоїти перевагу?





- Не могли реалізувати наша перевагу, але, молодці, відіграли сьогодні на нуль.





- Чому до кінця матчу не дограли Кисельов і Бобрусев?





- Вони отримали травми. Наскільки серйозні покаже медичне обстеження.





- «Кременчук» впевнено виграв другий матч поспіль. Чи можна говорити, що команда вийшла з кризи?

- У нас не було ніякої кризи. Можливо був невеликий спад, але хлопці билися і старалися. Все-таки на чемпіона по іншому суперники налаштовуються. Намагаємося не повторювати тих помилок.





- Усі команди підсилюють склади, чи буде посилення у кременчужан?





- Так, адже у нас є претензії до деяких гравців. Зараз ведемо в цьому плані роботу.





Тренер «Білого Барсу» Олександр Бобкін:

- Сьогодні в нас багато чого не задалося, так як програли з великим рахунком. В першу чергу не закинули. Ми настроювали хлопців на гру з дійсним чемпіоном, був конкретний план на матч. Після п’ятихвилинного штрафу Грабовецького в середині другого періоду для нас стало важко грати, пропустили дві шайби за цей відрізок. Це був ключовий момент гри.





Але ми створювали гострі гольові моменти біля воріт «Кременчука». Може не стільки багато, як хотілося б, але реалізувати їх ми не зуміли. В нас були виходи 2 в 1, також гарні атаки з п’ятаку, але дуже сильно зіграв воротар суперника.





Але ми працюємо, відчувається нехватка кадрів, є травмовані гравці – Даниленко, Лесніков, Бабінець – ми розраховуємо на них.





Турнірна таблиця

№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О 1 Донбас 18 16 0 0 0 1 1 88 25 33 2 Кременчук 18 12 0 0 0 1 5 70 39 25 3 Сокіл 17 9 3 0 0 0 5 51 37 24 4 Дніпро 18 9 1 0 1 0 7 77 58 21 5 Краматорськ 16 7 1 1 0 2 5 48 50 20 6 Маріуполь 18 3 3 0 0 0 12 40 70 12 7 Крижані Вовки 16 2 0 0 0 2 12 35 74 6 8 Білий Барс 17 2 0 0 0 2 13 35 91 6





24 грудня о 19.00 хокеїсти «Дніпра» у Херсоні приймуть ХК «Кременчук».