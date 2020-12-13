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Кременчуцький військкомат нагадує, що довідки можна отримати у Кременчуцькому ОМТЦК та СП

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 319

 

Довідки видають за адресою вул. Генерала Жадова, 6

Кременчуцький об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє, що згідно ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» вдови (вдовці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби (по лінії Міністерства оборони України) мають право на пільги, які передбачені пунктами 6-9 ст.6 цього Закону.


Для отримання довідки вдови (вдовці) ветерана військової служби (по лінії Міністерства оборони України) та подачу необхідних документів просимо звертатися до Кременчуцького ОМТЦК та СП за адресою вул. Генерала Жадова,6 каб. 41 та за телефоном 3-10-45.(дні прийому громадян: вівторок та четвер з 08:00 - 17:00, обід з 12:00 - 13:00).

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Автор: Альона Душенко
Теги: військкомат
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