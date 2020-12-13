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Кременчук, Спорт, Афіша

27 грудня у Кременчуці відбудеться велопарад

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 456

 

Містяни у новорічних костюмах проїдуться центральними вулицями міста 

27 грудня у Кременчуці відбудеться велопарад «З Новим роком, Кременчук!». Усі учасники мають бути в засобах захисту дихальних шляхів (маска) та дотримуватися соціальної дистанції. Початок руху колони о 12.27. 


- Крім захисної маски, не забудьте одягнути якийсь новорічний атрибут, бо ж свято! Стартуємо традиційно від ялинки на «Кредмаш», фінішуємо, теж традиційно, на центральній міській ялинці, – повідомив керівник ГО «Велосипед» Олексій Корчак.
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Автор: Альона Душенко
Теги: велопарад
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