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Зробимо військових непомітними: «Берегині Крюкова» збирать гроші на маскувальні сітки

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 54

 

За тиждень волонтерки можуть пошити близько 4000 кв. м сіток, проте для закупівлі матеріалів потрібні гроші

Для маскування техніки і позицій нашим військовим потрібно багато маскувальних сіток. Та плести їх зараз охочих мало. Волонтеркам із організації «Берегині Крюкова» не вистачає для цього рук. Тому вони знайшли швидку та розумну альтернативу плетеним сіткам —  перфоровані маскувальні тенти. Тент розміром 8×10 м шиється 1,5 години. За тиждень Берегині здатні пошити 4 000 кв. м. Проте волонтеркам необхідні кошти на закупівлю матеріалу, перфорованого спанбонду. Вартість 1 кв. м становить 15,60 грн.

 

Це менше за філіжаночку кави. Більше зберемо — більше пошиємо. Запитів дуже багато. Долучиться до збору коштів! Давайте разом захистимо життя і техніку, — закликають волонтерки у своїх соцмережах.

Кожен може долучитися до допомоги військовим та перерахувати будь-яку посильну суму за реквізитами:

  • 5168752098408670 ПриватБанк
  • 4441114415982154 — Моно

Регулярно Берегині в костюмах «кікімор» прогулюються містом, нагадуючи містянам що війна триває. Дівчата збирають кошти на матеріали. Тож кожен може долучитись до такої важливої справи як маскування. І зробити наших військових непомітними для ворожого ока.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Берегині Крюкова маскувальні сітки збір
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