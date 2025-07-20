Зробимо військових непомітними: «Берегині Крюкова» збирать гроші на маскувальні сітки

За тиждень волонтерки можуть пошити близько 4000 кв. м сіток, проте для закупівлі матеріалів потрібні гроші
Для маскування техніки і позицій нашим військовим потрібно багато маскувальних сіток. Та плести їх зараз охочих мало. Волонтеркам із організації «Берегині Крюкова» не вистачає для цього рук. Тому вони знайшли швидку та розумну альтернативу плетеним сіткам — перфоровані маскувальні тенти. Тент розміром 8×10 м шиється 1,5 години. За тиждень Берегині здатні пошити 4 000 кв. м. Проте волонтеркам необхідні кошти на закупівлю матеріалу, перфорованого спанбонду. Вартість 1 кв. м становить 15,60 грн.
Кожен може долучитися до допомоги військовим та перерахувати будь-яку посильну суму за реквізитами:
Регулярно Берегині в костюмах «кікімор» прогулюються містом, нагадуючи містянам що війна триває. Дівчата збирають кошти на матеріали. Тож кожен може долучитись до такої важливої справи як маскування. І зробити наших військових непомітними для ворожого ока.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.