«За Кремінь»: кременчуківці зібрали на постріл, який допоміг зупинити танк і дві БМП на Покровському напрямку

На Покровському напрямку росіяни поперли бронею — танк і дві БМП, але дрони й артилерія 91-го окремого батальйону та суміжних підрозділів зробили свою справу. Штурм — відбитий, а колона потрапила під щільний вогонь. На один з нанесених ударів кошти зібрали кременчуківці в рамках донатклубу «91 ціль».
Щоб дрони обходили РЕБ і бачили ціль до останнього кадру — потрібні оптоволоконні котушки. Саме заради цього й створений донатклуб. До клубу вже доєдналися олімпійський чемпіон Жан Беленюк та легендарний голкіпер збірної України Андрій Пятов.
У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів. За підрахунками місцевих жителів, у громаді було чутно понад 40 вибухів. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.
Як розповів міський голова Віталій Малецький, унаслідок нічної комбінованої атаки російського війська постраждали житлові квартали громади. Пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки — вибито вікна, є руйнування віконних рам. Також зафіксовано пошкодження легкових автомобілів.
6 липня російські війська вдарила по приміщенню Кременчуцького ТЦК та СП. Від вибухової хвилі постраждали й сусідні будинки. Поліція та СБУ документують воєнний злочин.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.