Пропагував рідну мову: Як доля поета Степана Васильченка пов’язана з Кременчуччиною

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З Кременчуцьким краєм та Семенівщиною зокрема пов’язані життя та діяльність багатьох вітчизняних діячів-літераторів. У плеяді цих митців і постать Степана Васильченка (справжнє прізвище — Панасенко) — видатного поета та прозаїка періоду модернізму. Його вірші, повісті, новели та оповідання високомистецької форми збагатили українське письменство, додали нових образів до великої панорами життя українців, зокрема дітей. Але він увійшов в історію не лише як талановитий художник рідного слова, а і як прогресивний педагог. На початку XX ст. він певний час учителював у нашому селі Брусове. Про цей епізод із його біографії і йтиметься в статті. Про це повідомляє видання Громада.

Степан Васильович народився на Чернігівщині у 1879 р. в простій селянській родині. У 1895 р. він почав навчатися у Коростишівській учительській семінарії (щось на зразок теперішнього педагогічного училища). Як здібний учень навчався за казенний кошт. Семінарія була відомою в Україні, до неї щорічно приймали десять-дванадцять казенних стипендіатів з Чернігівщини, Полтавщини, Київщини.

У 1898 р. Степан Васильович закінчив семінарію і відтоді розпочинається його шлях педагога. Усі перипетії шкільного життя, свідком яких він був, згодом знайдуть відображення у його творах. На сторінках оповідань «оживуть» учителі, селяни, робітники, діти, з якими він спілкувався, яких особисто знав або чув про них.

Чоловік довго не затримувався в жодному навчальному закладі. Неодноразово йому доводилося конфліктувати з місцевими чиновниками й духовенством, кілька разів його «перекидали» за непокірну вдачу із села в село: лагідність, ніжність натури вчителя, а потім письменника, не дозволяла йому миритися із соціальною несправедливістю. Так було і за часів його вчителювання в Брусівській школі.

Ось що писав Степан Васильович про ті роки:

«Мої сподівання на вільну працю в школах виявилися примарними. За першими вибухами революції (мається на увазі революція 1905 року) надійшла незабаром люта реакція. У Брусові, правда, перший рік працював, як сам хотів, — школа глуха, між хуторами. З начальства ніхто не заглядав у неї… У цій школі я вперше зробив спробу в навчанні українською мовою, використавши для цього лекції Закону Божого. Під час учителювання в цій же школі була написана моя стаття — перший друкований твір українською мовою – «Народна школа і рідна мова на Україні», яка була надрукована в журналі «Громада» 1906 року… Однак, довго учителювати тут не довелося...», — писав Степан Васильович.



Старості села не сподобалося, що учитель пропагує рідну мову, і на Степана Васильченка почали писати доноси. Тоді його перевели до села Зубані (на Глобинщині). Але царські посіпаки й там знайшли «учителя-пропагандиста» рідної мови. Тому в 1907 році Степан Васильченко покидає Полтавщину та їде на Донбас. Там невдовзі він потрапив у бахмутську тюрму через участь у робітничих страйках. Після звільнення йому категорично заборонили учителювати…

Короткий період життя Степана Васильченка, який пов’язаний із с. Брусове, залишив помітний відбиток у його творчості. На основі життя брусівських селян він написав п'єсу-водевіль «На перші гулі», оповідання «Мужицька арихметика» та інші.