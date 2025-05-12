«Ми не можемо витрачати кошти на ремонт цієї дороги», — мер про стан дороги на Занасипському Шляху

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» вкотре звернулися читачі зі скаргами на стан дороги на вулиці Занасипський Шлях. Так читач Віталій щодня їздить тією дорогою на роботу і переймається її станом та відсутністю бодай ямкового ремонту. Він поділився з нами й фотографіями того, у якому стані дорога зараз перебуває.

Сьогодні, 12 травня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради ми поцікавилися у мера Кременчука Віталія Малецького чи планується ремонт та на чиєму балансі ця ділянка дороги перебуває.

— Керівники Міністерства регіонального розвитку попередні зробили так, що 130 га кременчуцької землі, навіть більше, перебуває на балансі Піщанської територіальної громади. Це саме та дорога на Занасипському Шляху… — повідомив міський голова.

За словами Малецького, Кременчук уже неодноразово звертався до Міністерства регіонального розвитку, до міністра безпосередньо, але поки це питання вирішити не вдалося.

— Ми не можемо витрачати кошти міського бюджету на ремонт цієї дороги, — додав Малецький.

Проте міський голова зауважив, що певні роботи місто поблизу тієї дороги все ж проводило.

— Ми там робили канал, почистили канал на території цієї громади. Але для того, щоб відвести талі води. Бо вони б затопили наших кременчужан на Третьому Занасипі.



