«Ми не можемо витрачати кошти на ремонт цієї дороги», — мер про стан дороги на Занасипському Шляху

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» вкотре звернулися читачі зі скаргами на стан дороги на вулиці Занасипський Шлях. Так читач Віталій щодня їздить тією дорогою на роботу і переймається її станом та відсутністю бодай ямкового ремонту. Він поділився з нами й фотографіями того, у якому стані дорога зараз перебуває.
Сьогодні, 12 травня, на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради ми поцікавилися у мера Кременчука Віталія Малецького чи планується ремонт та на чиєму балансі ця ділянка дороги перебуває.
За словами Малецького, Кременчук уже неодноразово звертався до Міністерства регіонального розвитку, до міністра безпосередньо, але поки це питання вирішити не вдалося.
Проте міський голова зауважив, що певні роботи місто поблизу тієї дороги все ж проводило.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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