Минулого тижня на Полтавщині відремонтували понад 40 тис. м² доріг місцевого значення

Ремонтні роботи також тривають на автошляхах державного значення, зокрема — М-22 Полтава — Олександрія
Протягом минулого тижня фахівці оновили 40,4 тис. м² автошляхів місцевого значення. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
За його словами, цього тижня відновлювальні роботи триватимуть у Глобинській, Горішньоплавнівській, Котелевській, Заводській, Краснолуцькій, Новоселівській, Лохвицькій, Чорнухинській, Пирятинській, Миргородській, Комишнянській, Опішнянській, Хорольській, Великосорочинській, Машівській, Терешківській та Оржицькій громадах.
Ремонтують дороги коштом з обласного та місцевого бюджетів. Наразі до співпраці з Агентством місцевих доріг долучилися 36 територіальних громад. З початку року вже оновили понад 383 тис. м² доріг.
Ремонтні роботи також тривають на автошляхах державного значення.
Минулого тижня відремонтували понад 12 тис. м² на дорогах М-22 Полтава — Олександрія, Н-12 Суми — Полтава, М-03 Київ — Харків — Довжанський, Р-67 Чернігів — Пирятин, Т-17-06 Гадяч — Опішня.
З початку року відновили 268,3 тис. м² покриття.
Нагадаємо, 7 липня ми повідомляли про відновлення покриття на державних автошляхах Н-12 Суми — Полтава, Р-10 Черкаси — Кременчук та Р-60 Кролевець — Пирятин (12,4 тис. м²).
Раніше ми писали, що в червні на Полтавщині ремонтували автошляхи Хорол — Кременчук та Полтава — Олександрія
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