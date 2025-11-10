{user_fullname}
Більярд і побратимство: ветеранські змагання з нагоди Дня Збройних сил України
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: "Власна справа" допомогла понад 32 тис. українців відкрити чи розвинути свій бізнес
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
Vitalij Kudria
ГО «Захист держави»

Більярд і побратимство: ветеранські змагання з нагоди Дня Збройних сил України

Сьогодні, 08:23
90
Блоги

У межах підготовки до відзначення Дня Збройних сил України громадська організація «Захист держави» започаткувала на Полтавщині обласні змагання з більярду серед ветеранів та військових.

 

Ідея проста, але важлива: дати можливість нашим захисникам зустрітися, поспілкуватися, відчути азарт гри і тепло спільноти, яка об’єднує людей із схожим досвідом і цінностями.
Зараз у районах області тривають відбіркові турніри, а наприкінці місяця на учасників чекає великий фінал.
Першими естафету прийняли учасники бойових дій Полтавського району.
Перед грою ветерани поклали квіти на Алеї слави, вшанувавши пам’ять побратимів, які віддали життя за Україну.
Цей момент тиші й вдячності став своєрідним стартом турніру — нагадуванням, що наші герої живуть у справах і пам’яті тих, хто продовжує боротися та жити з гідністю.
Після вшанування — гра. Атмосфера тепла, доброзичлива, сповнена жартів і дружнього суперництва.
Переможці турніру:
Станіслав Зелюк
Олег Шкурупій
Іван Деблюк
Участь взяли десять ветеранів. І тут, кажуть самі гравці, найважливіше не перемога, а спілкування — відчуття плеча побратима і простір, де тебе розуміють без слів.
Окремо варто згадати волонтера Василя Федорченка, який пригостив усіх запашною юшкою. Василь очолює відому кузню, де кують скоби для потреб Сил оборони України. Це символічно: там, де народжується сталь, завжди є місце для людяності.
Попереду — змагання у Лубнах і Кременчуцькому районі, а фінальні обласні змагання заплановані на 29-30 листопада.
Якщо ви — ветеран і хочете долучитися, подавайте заявку до команди ГО «Захист держави».
Разом ми творимо спільноту, де кожен має підтримку, визнання й своє місце поруч із побратимами.

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

Олена Шуляк
Якою буде ціна на газ цієї зими: нардеп Шуляк назвала цифри
22.10.2025, 10:56
677
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
29.10.2025, 12:15
616
Олена Шуляк
Олена Шуляк про "єОселю": Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло
16.10.2025, 15:06
575

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх