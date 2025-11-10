Більярд і побратимство: ветеранські змагання з нагоди Дня Збройних сил України

Ідея проста, але важлива: дати можливість нашим захисникам зустрітися, поспілкуватися, відчути азарт гри і тепло спільноти, яка об’єднує людей із схожим досвідом і цінностями.

Зараз у районах області тривають відбіркові турніри, а наприкінці місяця на учасників чекає великий фінал.

Першими естафету прийняли учасники бойових дій Полтавського району.

Перед грою ветерани поклали квіти на Алеї слави, вшанувавши пам’ять побратимів, які віддали життя за Україну.

Цей момент тиші й вдячності став своєрідним стартом турніру — нагадуванням, що наші герої живуть у справах і пам’яті тих, хто продовжує боротися та жити з гідністю.

Після вшанування — гра. Атмосфера тепла, доброзичлива, сповнена жартів і дружнього суперництва.

Переможці турніру:

Станіслав Зелюк

Олег Шкурупій

Іван Деблюк

Участь взяли десять ветеранів. І тут, кажуть самі гравці, найважливіше не перемога, а спілкування — відчуття плеча побратима і простір, де тебе розуміють без слів.

Окремо варто згадати волонтера Василя Федорченка, який пригостив усіх запашною юшкою. Василь очолює відому кузню, де кують скоби для потреб Сил оборони України. Це символічно: там, де народжується сталь, завжди є місце для людяності.

Попереду — змагання у Лубнах і Кременчуцькому районі, а фінальні обласні змагання заплановані на 29-30 листопада.

Якщо ви — ветеран і хочете долучитися, подавайте заявку до команди ГО «Захист держави».

Разом ми творимо спільноту, де кожен має підтримку, визнання й своє місце поруч із побратимами.