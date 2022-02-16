Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ

Досить розповсюдженою практикою на сьогоднішній день являється те, що кредитні установи звертаються до нотаріуса та отримують Виконавчі написи нотаріуса за укладеними кредитними договорами з фізичними особами.

У такому випадку отриманий Виконавчий напис нотаріуса фактично замінює рішення суду та є підставою для звернення стягнення в примусовому порядку шляхом відкриття виконавчого провадження.

Отримавши Виконавчий напис нотаріуса, державний або приватний виконавець відкриває виконавче провадження та накладає арешт на рахунки, банківські карти, грошові кошти, що знаходяться на банківських картах та майно боржника, а також проводить примусове стягнення боргу з заробітної плати.

Також варто зазначити, що як правило кредитні установи, при отриманні Виконавчого напису нотаріуса нараховують занадто великі штрафні санкції та проценти за користування кредитними коштами. Наприклад кредит складав 2000,00 гривень та з якихось причин відбулася просрочка внесення платежу, а кредитна установа нарахувала відсотки, штрафні санкції, пеню які значно перевищують тіло самого кредиту і складають наприклад 18 000,00 гривень. В такому випадку за виконавчим написом нотаріуса стягується 20 000, 00 грн, що включає в себе тіло кредиту та нараховані відсотки та штрафні санкції.

Звичайно! Таке нарахування є не співмірним з отриманими в позику коштами та підлягає перевірці на наявність правових підстав. Саме тому видача Виконавчих написів нотаріуса за кредитними договорами, фактично була визнана Конституційним судом незаконною, оскільки не може відноситися до безспірної заборгованості. Проте, нажаль є нотаріуси, які за певну винагороду продовжують видавати такі Виконавчі написи.

Як правило, особі стає відомо про те, що відносно неї недобросовісною кредитною установою та нотаріусом видано виконавчий напис, коли за місцем проживання чи роботи приходить постанова державного або приватного виконавця про звернення стягнення на майно та заробітну плату боржника. Отримання такої інформації чи документу є підставою для звернення до суду з метою скасування Виконавчого напису.

Для складання позовної заяви Вам необхідно звернутися до Адвоката та сплатити судовий збір, що складає 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що на сьогоднішній складає 992,40 гривень.

Подання такого позову як привило є підставою для зупинення всіх дій та стягнення за виконавчим провадженням.

Таким чином громадяни можуть захистити свої права від недобросовісних кредитних установ та шахраїв.