Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки

Вушна сірка збирається у слуховому проході, та, мабуть, у багатьох є бажання витягти її звідти будь-чим. І справді, навіщо вона взагалі потрібна?

Вушна сірка - це результат роботи наших сірчаних залоз, це речовина, що захищає вухо від потрапляння до нього пилу, волосся, бактерій і мікроорганізмів. Вона затримує ріст бактерій та не дає розмножуватися грибковій інфекції у вусі, а також затримує воду, щоб та не потрапила вглиб слухового проходу. А ще ця субстанція підтримує оптимальний рівень вологості та температури у вухах, запобігаючи пересиханню та відчуттю свербіння.

У здорової людини вушна сірка виводиться мимовільно при розмові, жуванні та інших діях, які надають руху скронево-нижньощелепного суглоба. У клінічній отоларингології відомий цілий ряд причин, за якими може утворитися сірчана пробка. Однією з них є підвищена секреторна активність сірчаних залоз, що призводить до утворення такої кількості вушної сірки, що вона не встигає виводитися з слухового проходу і накопичується в ньому, перетворюючись в сірчану пробку.

Гіперсекреція вушної сірки може спостерігатися при схильності до алергії (сірка стає сухішою і погано виходить назовні), при постійному перебуванні в умовах високої вологості та підвищеного вмісту пилу в повітрі, при постійному використанні пристроїв для корекції слуху та аудіо-гарнітур (особливо з вакуумними навушниками) та при грубому та занадто частому чищенню вух ватними паличками.

Якщо ви чистите вуха вушними паличками, то вам потрібно знати:

при чищенні частина сірки проходить вглиб вуха. Ми механічно штовхаємо її ватною паличкою, вона ущільнюється і в підсумку перетворюється в сірчану пробку;

кожне нове чищення провокує сірчані залози виробляти ще більше сірки і цей процес закінчується походом до лікаря;

при чищенні іншими предметами (сірник і вата), можна пошкодити барабанну перетинку.

Щоб цього не сталося, потрібно грамотно організувати догляд за вухами. Головне – пам'ятати, що не можна втручатися в природний процес виведення сірки. Саме тому отоларингологи не рекомендують використову-вати ватні палички для чистки вух.

Існує генетична схильність до типу вушної сірки, її кількості та утворення пробок. Щомісяця у слухових проходах дорослої людини в середньому утворюється до 20 мг вушної сірки. Також щільність сірки залежить від часу знаходження пробки в зовнішньому вусі. Первинно будь-яка пробка має пастоподібну структуру. Чим довше вона залишається у вушному проході, тим щільнішою вона стає. Сірчаний корок може сформуватися як в одному вусі, так і в обох, закупорюючи прохід повністю або частково.

Ознаки пробки у вусі з'являються не відразу, тому патологія протікає приховано і симптоматика з'являється лише тоді, коли пробка заповнює слуховий прохід. Основні симптоми пробки у вусі на пізніх стадіях її формування: погіршення слуху, больові відчуття в ділянці вуха, відчуття шуму та закладеності у хворому вусі, головні болі та запаморочення та навіть першіння у горлі, непродуктивний кашель, розлади травлення, що не залежать від прийомів їжі.

Особливу небезпеку становить пробка, яка тривалий час тисне на барабанну перетинку та може сприяти розвитку бактеріальної інфекції. Це також призводить до запальних процесів у середньому вусі, що супроводжуються болем, “бульканням”, почуттям переливання рідини всередині вуха. За відсутності лікування із вушного проходу починає виділятися гній, з'являються ознаки інтоксикації.

Сірчана пробка у вусі дитини – частіше явище, ніж у дорослих пацієнтів. Це пояснюється анатомічними особливостями дитячого організму та порушенням правил гігієни органів слуху. Сірчані пробки в дитячому віці можуть бути не виявлені вчасно, а це загрожує розвитком серйозних ускладнень - починаючи з порушення слуху і закінчуючи розвитком хронічних ЛОР-захворювань. Маленькі діти можуть смикати вушну раковину, постійно трясти головою – це може бути єдиним проявом наявності сірчаних пробок.

Усунути пробку у вусі без наслідків для здоров'я малюка зможе лише дитячий отоларинголог, якого рекомендується відвідувати не лише за наявності захворювання, а й з метою огляду та профілактики захворювань ЛОР-органів.

Профілактика утворення сірчаної пробки

Оскільки часто сірчана пробка утворюється у зв’язку з неправильною чисткою вух, то основою її профілактики є ознайомлення пацієнтів з основними принципами гігієни вуха,а саме:

видалення вушної сірки повинно проводитися тільки з поверхні вушної раковини і навколо отвору слухового проходу. Для цього знадобиться лише вологий ватний диск, яким потрібно протирати зовнішнє вухо, замість використання ватних паличок;

закривання вух за необхідності тривалого перебування у запиленому приміщенні;

своєчасне лікування шкірних патологій та метаболічних захворювань;

використання гумової шапочки при купанні в басейні для уникнення попадання води у вухо;

якщо пацієнт вважає, що у нього в слуховому проході відбувається скупчення вушної сірки, то йому слід звернутися до отоларинголога;

періодичне проведення професійної гігієни вуха у лікаря дозволить уникнути утворення сірчаної пробки людям з підвищеним ростом волосся в слуховому проході, користувачам вакуумних навушників і власникам слухових апаратів.

Якщо ви відчуваєте закладеність у вусі і зниження слуху - потрібно звернутися на консультацію до лікаря. Отоларинголог проведе огляд і з'ясує причину.

Стаття має інформаційно-ознайомчий характер. Будь ласка, пам'ятайте: самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.