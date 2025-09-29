ГО "Захист держави"
Полтавщина, Дороги & Дурні

Ще одна громада Полтавщини обмежила рух мотоциклів на дорогах

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 208

 

Обмеження запроваджують на нічний час доби

У Решетилівській громаді на Полтавщині запровадили обмеження руху для мотоциклів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому сьогодні, 29 вересня.

Відомо, що виконком обмежив рух мотоциклів, моторолерів та інших транспортних засобів, які створюють надмірний шум (понад 87 дБ), на території Решетилівської громади із 22.00 до 8.00.

Крім того, цілодобово заборонили рух мототранспорту з несправною вихлопною системою або глушниками, які підсилюють шум.

Правоохоронці громади мають контролювати дотримання відповідного рішення та проводити періодичні рейди громадою у вечірній час доби. Також поліціянти спільно із місцевими чиновниками повинні проводити роз'яснювальну роботу серед населення.

Нагадаємо, у липні під час повітряних тривог заборонили рух мотоциклів у Сенчанській громаді Лубенського району. Таку ж заборону у серпні ухвалили й в Диканській громаді.

Додамо, що у Кременчуці зареєстрували петицію з вимогою заборонити або обмежити використання гучної техніки та транспорту на території громади, особливо під час повітряної тривоги. 

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: usionline.com
Теги: мотоцикл обмеження руху
