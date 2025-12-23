Конкурс рецептів: торт з курки та грибів від Жани Хіменко

Взяти участь просто — надсилайте свої рецепти на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня
Складові:
400 гр. філе куриці
2 жовтка
50 мл молока
100 гр. вершкового масла
1 ч.л. курячої приправи
300 гр. борошна
Сіль
Для начинки:
400 гр. грибів
100 гр. ковбасного сиру
100 гр. майонезу
2 шт. цибулі
1 шт. моркви
½ банки кукурудзи
Сіль, петрушка, зелена цибуля.
· Курячу приправу розчинити в гарячій воді. Філе пропустити через м’ясорубку, додати в фарш бульйон, масло, молоко, жовтки, сіль, перемішати.
· В суміш висипати борошно та замісити круте тісто.
· Розділити тісто на три частини. Розкачати коржі й випікати по 15 хвилин.
· Цибулю й гриби порізати, моркву натерти – всі овочі обжарити на сковороді. Дати охолонути.
· Сир натерти на терці, зелень порізати та додати до овочів з грибами. Додати кукурудзу та майонез, перемішати.
· Начинку розкласти на два коржі, складаючи один на другий, накрити третім коржем.
· Прикрасити за бажанням.
· Перед подачею трохи розігріти у духовці.
Нагадаємо, конкурс рецептів від газети «Для дому і сім'ї» продовжується.
Взяти участь просто! Поділіться своєю улюбленою стравою, яка асоціюється у вас із святковим новорічним столом. Це може бути оригінальний салат, смачний торт, соковите м’ясо чи креативне сучасне блюдо, яке так люблять шанувальники здорового харчування.
Редакція обере три найцікавіші рецепти, автори яких отримають приємні подарунки та публікацію у святковому випуску!
Як взяти участь:
Давайте разом створимо святковий настрій і надихнемо один одного смачними ідеями!
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.