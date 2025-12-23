Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Конкурс, Для дому і сім'ї, Рецепти

Конкурс рецептів: торт з курки та грибів від Жани Хіменко

Сьогодні, 08:25 Переглядів: 77

Взяти участь просто — надсилайте свої рецепти на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня

Складові:

400 гр. філе куриці


2 жовтка


50 мл молока


100 гр. вершкового масла


1 ч.л. курячої приправи


300 гр. борошна


Сіль


Для начинки:



400 гр. грибів


100 гр. ковбасного сиру


100 гр. майонезу


2 шт. цибулі


1 шт. моркви


½ банки кукурудзи


Сіль, петрушка, зелена цибуля.


·         Курячу приправу розчинити в гарячій воді. Філе пропустити через м’ясорубку, додати в фарш бульйон, масло, молоко, жовтки, сіль, перемішати.


·         В суміш висипати борошно та замісити круте тісто.


·         Розділити тісто на три частини. Розкачати коржі й випікати по 15 хвилин.


·         Цибулю й гриби порізати, моркву натерти – всі овочі обжарити на сковороді. Дати охолонути.


·         Сир натерти на терці, зелень порізати та додати до овочів з грибами. Додати кукурудзу та майонез, перемішати.


·         Начинку розкласти на два коржі, складаючи один на другий, накрити третім коржем.


·         Прикрасити за бажанням.


·         Перед подачею трохи розігріти у духовці.

Нагадаємо, конкурс рецептів від газети «Для дому і сім'ї» продовжується.

Взяти участь просто! Поділіться своєю улюбленою стравою, яка асоціюється у вас із святковим новорічним столом. Це може бути оригінальний салат, смачний торт, соковите м’ясо чи креативне сучасне блюдо, яке так люблять шанувальники здорового харчування.

Редакція обере три найцікавіші рецепти, автори яких отримають приємні подарунки та публікацію у святковому випуску!

Як взяти участь:

  • Надішліть свій рецепт на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня.
  • Додайте ваше ім’я та прізвище, номер телефону для зв’язку.

Давайте разом створимо святковий настрій і надихнемо один одного смачними ідеями!


ПО ТЕМІ:

Конкурс рецептів: новорічний салат від Руслани Панасенко

Конкурс рецептів: святковий «Діамант» від Тетяни Кійкової

Конкурс рецептів: заливне з червоної риби від Лариси Пархоменко

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: Новий рік конкурс рецепти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

    • Читайте также:

    -->


    Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

    Для дому і сім'ї

    Читати номер

    Для дому і сім'ї - програма телепередач

    Читати номер

    Приватна газета

    Читати номер
    Попередні випуски

    № 5 від 30 січня 2025

    Для дому і сім'ї

    Програма передач

    Приватна газета

    № 4 від 23 січня 2025

    Для дому і сім'ї

    Програма передач

    Приватна газета

    № 3 від 16 січня 2025

    Для дому і сім'ї

    Програма передач

    Приватна газета

    № 2 від 9 січня 2025

    Для дому і сім'ї

    Програма передач

    Приватна газета

    Всі номери

    Вверх