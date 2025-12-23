Конкурс рецептів: торт з курки та грибів від Жани Хіменко

Сьогодні, 08:25

Взяти участь просто — надсилайте свої рецепти на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня

Складові:

400 гр. філе куриці





2 жовтка





50 мл молока





100 гр. вершкового масла





1 ч.л. курячої приправи





300 гр. борошна





Сіль





Для начинки:









400 гр. грибів





100 гр. ковбасного сиру





100 гр. майонезу





2 шт. цибулі





1 шт. моркви





½ банки кукурудзи





Сіль, петрушка, зелена цибуля.





· Курячу приправу розчинити в гарячій воді. Філе пропустити через м’ясорубку, додати в фарш бульйон, масло, молоко, жовтки, сіль, перемішати.





· В суміш висипати борошно та замісити круте тісто.





· Розділити тісто на три частини. Розкачати коржі й випікати по 15 хвилин.





· Цибулю й гриби порізати, моркву натерти – всі овочі обжарити на сковороді. Дати охолонути.





· Сир натерти на терці, зелень порізати та додати до овочів з грибами. Додати кукурудзу та майонез, перемішати.





· Начинку розкласти на два коржі, складаючи один на другий, накрити третім коржем.





· Прикрасити за бажанням.





· Перед подачею трохи розігріти у духовці.