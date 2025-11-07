У Кременчуці замовили меморіальну стелу «Амстор»



Планується придбати 15 меморіальних стел та пам’ятних знаків на вшанування пам’яті загиблих в «Амсторі» на загальну суму у 450 тисяч гривень

6 листопада комунальне підприємство «Благоустрі Кременчука» замовило меморіальну стелу «Амстор» за майже 30 тисяч гривень. Пам’ятний знак придбали у ТОВ «Майстер Мілк». Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Стелу мають доставити до 11 листопада.

Додамо, що у липні цьогоріч депутати міської ради внесли зміни до Програми діяльності та розвитку комунального підприємства ««Благоустрій Кременчука» на 2025–2027 роки. Зокрема, зі змінами, підприємство планує придбати 15 меморіальних стел та пам’ятних знаків на вшанування пам’яті загиблих в «Амсторі» на загальну суму у 450 тисяч гривень.

Зазначимо, що сквер біля «Амстору» у Кременчуці увійде до національного маршруту «Місця пам’яті». У липні цьогоріч біля місця трагедії вже встановили одну стелу.

Теракт в ТЦ «Амстор» стався 27 червня 2022 року. Тоді внаслідок російського обстрілу загинуло 22 людини. Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. Також на нашому youtube-каналі є плейлист, присвячений трагедії.