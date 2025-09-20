«Я їх вважаю своїми дітьми», — військовий з Кременчука старший сержант Сергій Бородінов

Старший сержант з Кременчука Сергій Бородінов, позивний Семенович. Він одягає, годує й підтримує свій підрозділ. Найбільше ж йому болить, коли когось із цих «дітей» втрачає. Про це повідомляє пресслужба 91 окремого батальйону.
Семенович із Кременчука. У березні 2022 року сам пішов у військкомат, а вже у квітні був мобілізований і став сержантом із матеріального забезпечення у 91-му окремому батальйоні. Нині служить у 2-й роті ПТРК.
Часто доводилося самому сідати за кермо й везти продукти просто на передову.
Запорізька область, село Полтавка. До ворога — вісім кілометрів. Сергій із побратимами ховався в погребі під обстрілом: тринадцять прильотів у двір і хату. Саме там він зустрів пса Рижого.
Семенович має за плечима підприємницький досвід. У війську ж він здобув і бойовий вишкіл, і справжніх побратимів. За сумлінність у службі Сергія Бородинова нагороджено відзнакою Головнокомандувача ЗСУ.
До війни він працював зі склом та дзеркалами. Після Перемоги хоче повернутися до цієї справи.
