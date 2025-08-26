«У найгарячіші моменти — жартую», — командир взводу зв’язку з Кременчука Валерій з позивним «Вітер»

Командир зв’язку Валерій Москалик, позивний Вітер, із Полтавщини боронить Україну у складі 91 батальйону. Після поранення на Покровському напрямку військовий перебуває у шпиталі. Його історія — про силу, гумор і мрію про мирний день

Командир взводу зв’язку 91-го окремого батальйону, старший сержант Валерій Москалик, позивний Вітер розом з Кременчучини. Військовий боронить незалежність на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни. За інформацією пресслужби 91 окремого протитанкового батальйону Валерій з позивним «Вітер» потрапив під ворожу FPV на Покровському напрямку. Військовий наразі перебуває у шпиталі.

— Мені теж страшно. Але командир не має права показувати страх. Тому в найгарячіші моменти я жартую — і сам заспокоююсь, і хлопці теж, — каже Валерій. — Гумор — це не броня, а радше спосіб вистояти. Якщо бачать, що я спокійний, — тримаються й вони, — розповів Валерій.

Вітер родом із Полтавщини, з-під Кременчука, але останні роки мешкав у Києві, працював із металоконструкціями та перегородками для інтер’єрів. Звичайна мирна робота — аж поки у березні 2022 року він не пішов добровольцем до війська. Про це довго не казав матері — лише через три роки зізнався, що сам обрав шлях на фронт.

Відтоді він відповідає за зв’язок у 91 окремому протитанковому батальйоні.

— Зв’язок — це як повітря, — пояснює Валерій. — Поки є, ніхто не помічає. Зникне — і все починає задихатися. На Сумщині він із побратимами під обстрілами та атаками FPV протягнув майже 30 км польового кабелю, щоб підрозділи мали стійкий канал зв’язку. Лізли й на вежі з антенами, знаючи, що ворог бачить усе. Бо без цього ані командування, ані піхота, ані евакуація не працюють.

Тепер, відчуваючи біль і втому, Валерій мріє про прості радощі. Він уявляє день після Перемоги, коли зможе вимкнути телефон і поїхати в село до батьків. Вудка, рибалка, намет — тиждень на природі, щоб ні з ким не бачитися й просто видихнути, зібратися з думками. І цей спокій обов’язково прийде. Бо тиша, про яку говорить Вітер, — це не втеча від війни, а нагорода за вистояне.