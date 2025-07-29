За три дні зібрали необхідну суму на лікування дитини — збір закрито

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Три дні тому «Кременчуцький Телеграф» розмістив інформацію про те, що юна кременчужанка, 15-річна Анастасія Залоїло, потребує нашої допомоги. Дівчина страждає на спадкову хворобу: метафізарна дисплазія, фосфат діабет.

Щоб вирівняти ноги й впевнено ходити, їй потрібно зробити операцію.

Мама дівчини, Ірина Залоїло, звернулася з проханням до всіх небайдужих допомогти у зборі коштів на лікування доньки.

Вчора пані Ірина надіслала інформацію про те, що необхідна сума зібрана!

— Дуже дякую всім за допомогу. Насправді ніяких слів не вистачить, щоб повною мірою висловити мою подяку вам всім! Операція на першій ніжці призначена на 19 вересня. Від щирого серця дякую за допомогу! Нехай повернеться вам добро здоров’ям, благополуччям, щедрими руками допомоги в потрібну годину! Дякую за все! — написала мама Анастасії.

Збір закрито.