За три дні зібрали необхідну суму на лікування дитини — збір закрито

Операція призначена на 19 вересня
Три дні тому «Кременчуцький Телеграф» розмістив інформацію про те, що юна кременчужанка, 15-річна Анастасія Залоїло, потребує нашої допомоги. Дівчина страждає на спадкову хворобу: метафізарна дисплазія, фосфат діабет.
Щоб вирівняти ноги й впевнено ходити, їй потрібно зробити операцію.
Мама дівчини, Ірина Залоїло, звернулася з проханням до всіх небайдужих допомогти у зборі коштів на лікування доньки.
Вчора пані Ірина надіслала інформацію про те, що необхідна сума зібрана!
Збір закрито.
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