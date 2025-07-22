«Допоможіть стати на ноги!»: юна кременчужанка потребує дорогої операції

Анастасія Залоїло з Кременчука страждає на рідкісну спадкову хворобу. Їй потрібна операція на ноги. Родина просить допомоги небайдужих
Юна кременчужанка, 15-річна Анастасія Залоїло, потребує нашої допомоги. Дівчина страждає на спадкову хворобу: метафізарна дисплазія, фосфат діабет. Простими словами в Анастасії криві ніжки.
Щоб вирівняти ноги й впевнено ходити, їй потрібно зробити операцію. Мама дівчини, Ірина Залоїло, звертається з проханням до всіх небайдужих:
На жаль, хвороба доньки не єдиний виклик, який долає жінка. В її матері виявили онкологію і зараз родина бореться за її життя. Одна крапельниця для хімієтерапії коштує близько 17000 грн Таких підряд треба три-чотири рази, кожні три тижні.
Підтримати юну Анастасію й допомогти зібрати кошти на операцію, можна перерахувавши будь-яку суму картку.
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