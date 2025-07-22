«Допоможіть стати на ноги!»: юна кременчужанка потребує дорогої операції

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 585

Анастасія Залоїло з Кременчука страждає на рідкісну спадкову хворобу. Їй потрібна операція на ноги. Родина просить допомоги небайдужих

Юна кременчужанка, 15-річна Анастасія Залоїло, потребує нашої допомоги. Дівчина страждає на спадкову хворобу: метафізарна дисплазія, фосфат діабет. Простими словами в Анастасії криві ніжки.

Щоб вирівняти ноги й впевнено ходити, їй потрібно зробити операцію. Мама дівчини, Ірина Залоїло, звертається з проханням до всіх небайдужих:

— Рік тому операція для дитини коштувала 130 000 грн. На сьогодні сума становить 200000 грн. Це дуже велика сума для моєї родини. Мій чоловік військовий, боронить нашу державу. Частину суми на операцію однієї ноги вже зібрано, дякуючи небайдужим людям! Але для того, щоб почати робити на одній ніжці, ми маємо розуміти, що коштів вистачить і на другу.

На жаль, хвороба доньки не єдиний виклик, який долає жінка. В її матері виявили онкологію і зараз родина бореться за її життя. Одна крапельниця для хімієтерапії коштує близько 17000 грн Таких підряд треба три-чотири рази, кожні три тижні.

— Буду вдячна за Вашу небайдужість і допомогу. Я вже впевнилася, що у нашому місті живуть дуже щирі й добрі люди, сподіваюсь, на вашу підтримку.

Підтримати юну Анастасію й допомогти зібрати кошти на операцію, можна перерахувавши будь-яку суму картку.