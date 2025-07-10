У Кременчуці перекриття частини вулиці Лікаря Бончука продовжили до 1 вересня

До 1 вересня в Кременчуці залишатиметься перекритою ділянка вулиці Лікаря Бончука — в районі будинку №12. Таке рішення ухвалили 10 липня на засіданні виконавчого комітету міськради.
Причина перекриття — аварійно-відновлювальні роботи на магістральних теплових мережах.
На період робіт автобуси маршруту №2В рухатимуться в об’їзд — через вулицю Республіканську.
Нагадаємо, що рух обмежили 2 червня і планували відновити 18 липня.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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