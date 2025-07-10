У Кременчуці перекриття частини вулиці Лікаря Бончука продовжили до 1 вересня

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Маршрут №2В курсує в об’їзд — через вулицю Республіканську

До 1 вересня в Кременчуці залишатиметься перекритою ділянка вулиці Лікаря Бончука — в районі будинку №12. Таке рішення ухвалили 10 липня на засіданні виконавчого комітету міськради.

Причина перекриття — аварійно-відновлювальні роботи на магістральних теплових мережах.

На період робіт автобуси маршруту №2В рухатимуться в об’їзд — через вулицю Республіканську.

Нагадаємо, що рух обмежили 2 червня і планували відновити 18 липня.