Віктор Скачко звільнився з посади директора лікарні «Придніпровська»: що задекларував

Сьогодні, 12:13 Переглядів: 1 449

Директор лікарні «Придніпровська» Віктор Скачко звільнився наприкінці серпня. Про це стало відомо з його декларації про доходи і майно при звільненні, яку він оприлюднив 5 вересня.

Декларація охоплює період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями — з 1 січня до 25 серпня 2025-го.

Що вказав

З нерухомості Віктор Скачко задекларував три земельні ділянки і житловий будинок:

Земельна ділянка у Кременчуці площею 1000 м², набув у власність ще у квітні 2008 року

Ще одна земельна ділянка у Кременчуці площею 8 м². Право оренди оформлене у квітні 2008 року. Власником вказана Кременчуцька міська рада

Земельна ділянка в селі Чечелеве Кам’янопотоківської громади площею 600 м², набув у користування у грудні 2013 року. Право оформлене через Білецьківську сільську раду, тип користування — дачний кооператив

Житловий будинок у Кременчуці площею 211 м², який він отримав у власність у лютому 2008 року.

З транспорту Віктор Скачко має Toyota Camry 2011 року, придбаний у 2020-му за 205 тисяч гривень.

Ексдиректор лікарні задекларував понад 988 тис. грн власних доходів за трохи більше ніж пів року і його дружини Тетяни — майже 378 тис. грн, без урахування повернення позики.

Доходи Віктора Скачка

653 384 грн — заробітна плата, отримана у лікарні «Придніпровська»

300 грн — проценти від депозиту.

93 079 грн — пенсія.

2000 грн — виплати від Кременчуцької міської профспілкової організації працівників охорони здоров’я.

240 000 грн — дохід від продажу рухомого майна (транспортного засобу).

Доходи дружини Тетяни Скачко

290 813 грн — заробітна плата у приватному підприємстві «Медівейс».

41 251 грн — зарплата за сумісництвом у лікарні «Придніпровська».

43 680 грн — зарплата у ТОВ «Візіум-Кременчук Медичний центр».

2000 грн — подарунок у грошовій формі від ТОВ «Інститут Фарм Промоції».

280 000 грн — повернення позики від ПП «Медівейс».

Віктор Скачко задекларував заощадження. Готівкою він зберігає 21 тис. доларів, дружина Тетяна — 14 тис. євро. На банківському рахунку Скачко тримає понад 12 тисяч євро, загалом родина має понад пів мільйона гривень на рахунках.

У розділі «Видатки» Віктор Скачко вказав продаж транспортного засобу у червні 2025 року — це KIA CERATO 2006 року, який він придбав у рік випуску авто.

Реорганізація лікарні «Придніпровська»: що відомо

Мова про реорганізацію лікарні «Придніпровської» зайшла у середині травня 2024 року: на сайті Кременчуцької міськради з’явився проєкт рішення про її приєднання до лікарні імені Богаєвського. Тоді ж міський голова Віталій Малецький заявив, що відповідна реорганізація лікарень відбувається по всій Україні. Так медична сфера у Кременчуці працювала б іще ефективніше.

Реорганізація лікарні планувалася у рамках всеукраїнської медичної реформи — утворення кластерних та надкластерних лікарень. Це означає, що на фінансування таких медзакладів ішло б більше коштів із державного бюджету замість бюджету міського.

І вже 30 травня у Кременчуці профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука вийшла на першу акцію проти об’єднання лікарні «Придніпровська» з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського.

У червні кременчуцькі активісти створили петицію проти реорганізації лікарні. А вже 12 червня акція проти об’єднання лікарень пройшла під стінами міської ради. Містяни підготували звернення до Президента України Володимира Зеленського, голови ВРУ Руслана Стефанчука, прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля, Міністра оборони Рустема Умєрова, Міністра охорони здоров‘я Віктора Ляшка, а також до Полтавського обласного керівництва, аби не допустити об’єднання лікарень.

Наприкінці липня обурені кременчужани перекрили пішохідний перехід на вулиці Старшого лейтенанта Кагала біля залізничного вокзалу. Вони вимагали скасувати рішення міської ради щодо об‘єднання медичного закладу з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського.

Збори мітингувальників проходили ще кілька разів у серпні та вересні.

А вже у грудні стало відомо, що Полтавський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі за позовом кременчужанина проти Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету. Позивач оскаржує рішення про припинення діяльності комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська» та вимагає відшкодування судових витрат. Однак 29 квітня Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову.

У січні 2025 року Малецький заявив, що реорганізація має завершитися цьогоріч.

У червні Другий апеляційний адміністративний суд відкрив провадження у справі за апеляційною скаргою профспілки «Лікарні Придніпровська» на рішення Полтавського окружного адміністративного суду.

У серпні на сесії міської ради прийняли рішення в результаті якого КМП «Лікарня Придніпровська» була реорганізована та приєднана до КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського». На тлі таких рішень влади медики лікарні «Придніпровська» заявляли про підготовку до акції голодування. Водночас очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа заявив, що медики лікарні «Придніпровська» надалі продовжуватимуть працювати на своїх робочих місцях. Їхні заробітні плати не зменшуватимуть, а також не планується скорочення штату лікарні через реорганізацію медзакладу.