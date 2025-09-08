Верховний Суд відкрив дві касації у справі про реорганізацію лікарні «Придніпровська»

1 вересня Верховний Суд відкрив касаційне провадження у справі № 440/8552/24 щодо оскарження рішення Кременчуцької міськради про припинення КМП «Лікарня Придніпровська». Йдеться про дві окремі ухвали: за скаргою Первинної профспілкової організації КМП «Лікарня Придніпровська» та за скаргою Вільної профспілки машиністів локомотивного депо Кременчук. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив адвокат Руслан Лазоренко.

У першій касації Суд поновив строк на оскарження та відкрив провадження щодо ухвали Другого апеляційного адмінсуду від 2 липня 2025 року, якою апеляційне провадження за скаргою первинки лікарні закрили. У другій — відкрив провадження на рішення Полтавського ОАС від 10 квітня 2025 року (яким позов відхилили) та постанову Другого ААС від 2 липня 2025 року (якою це рішення залишили без змін).

Колегія: головуючий суддя М.В. Білак, судді М.І. Смокович, Л.О. Єресько. Суд витребував матеріали справи з Полтавського окружного адмінсуду та встановив 10-денний строк з дня отримання копії ухвали для подання відзивів на касаційні скарги.

Справу в першій інстанції ініціювала Вільна профспілка машиністів локомотивного депо Кременчук, яка просила визнати протиправним і нечинним рішення міськради від 17 травня 2024 року про припинення КМП «Лікарня Придніпровська». Треті особи: КМП «Лікарня Придніпровська» та КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського».

Ухвали набрали законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягають.

Реорганізація лікарні «Придніпровська»: що відомо

Мова про реорганізацію лікарні «Придніпровської» зайшла у середині травня 2024 року: на сайті Кременчуцької міськради з’явився проєкт рішення про її приєднання до лікарні імені Богаєвського. Тоді ж міський голова Віталій Малецький заявив, що відповідна реорганізація лікарень відбувається по всій Україні. Так медична сфера у Кременчуці працювала б іще ефективніше.

Реорганізація лікарні планувалася у рамках всеукраїнської медичної реформи — утворення кластерних та надкластерних лікарень. Це означає, що на фінансування таких медзакладів ішло б більше коштів із державного бюджету замість бюджету міського.

І вже 30 травня у Кременчуці профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука вийшла на першу акцію проти об’єднання лікарні «Придніпровська» з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського.

У червні кременчуцькі активісти створили петицію проти реорганізації лікарні. А вже 12 червня акція проти об’єднання лікарень пройшла під стінами міської ради. Містяни підготували звернення до Президента України Володимира Зеленського, голови ВРУ Руслана Стефанчука, прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля, Міністра оборони Рустема Умєрова, Міністра охорони здоров‘я Віктора Ляшка, а також до Полтавського обласного керівництва, аби не допустити об’єднання лікарень.

Наприкінці липня обурені кременчужани перекрили пішохідний перехід на вулиці Старшого лейтенанта Кагала біля залізничного вокзалу. Вони вимагали скасувати рішення міської ради щодо об‘єднання медичного закладу з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського.

Збори мітингувальників проходили ще кілька разів у серпні та вересні.

А вже у грудні стало відомо, що Полтавський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі за позовом кременчужанина проти Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету. Позивач оскаржує рішення про припинення діяльності комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська» та вимагає відшкодування судових витрат. Однак 29 квітня Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову.

У січні 2025 року Малецький заявив, що реорганізація має завершитися цьогоріч.

У червні Другий апеляційний адміністративний суд відкрив провадження у справі за апеляційною скаргою профспілки «Лікарні Придніпровська» на рішення Полтавського окружного адміністративного суду.

У серпні на сесії міської ради прийняли рішення в результаті якого КМП «Лікарня Придніпровська» була реорганізована та приєднана до КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського». На тлі таких рішень влади медики лікарні «Придніпровська» заявляли про підготовку до акції голодування. Водночас очільник департаменту охорони здоров’я Максим Середа заявив, що медики лікарні «Придніпровська» надалі продовжуватимуть працювати на своїх робочих місцях. Їхні заробітні плати не зменшуватимуть, а також не планується скорочення штату лікарні через реорганізацію медзакладу.

Директор лікарні «Придніпровська» Віктор Скачко звільнився наприкінці серпня.