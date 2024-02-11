Відставка Залужного, декларації депутатів і лікарів та вбивство посеред вулиці — головне за тиждень

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Що думають кременчужани про відставку Залужного та призначення Сирського, які статки задекларували депутати Кременчуцької міськради та директори місцевих лікарень, скандал навколо притулку тварин, а також вбивство посеред вулиці — ми зібрали для вас ТОП-10 новин Кременчука, Полтавщини та України, які Ви могли пропустити

Протягом 2023 року у Кременчуцькій міській раді скликали 4 позачергові сесії, відбулося понад 40 пленарних засідань. Участь у голосування за проєкти рішень брали депутати VIII скликання. Хто з депутатів найменше відвідував засідання, а хто жодного разу їх не пропустив — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Директори лікарень Кременчука задекларували свої доходи за 2022 рік. Скільки вони та їхні чоловіки/дружини заробили за звітний період, а також яку нерухомість, транспорт та заощадження у своїх деклараціях медики вказали, читайте у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

З 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні збільшився. Нині вона дорівнює 7100 гривень. «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив запитати у кременчужан, скільки грошей їм потрібно для комфортного життя у місті. Детальніше — в нашому сюжеті.

Чоловік узяв собаку з притулку, але зоозахисники відібрали у нього тварину та написали у соцмережах, що врятували пса «не з тих рук». «Кременчуцький ТелеграфЪ» поговорив з усіма сторонами конфлікту, а також взяв коментар у поліції. Які думки у людей та що говорять правоохоронці — читайте у нашому матеріалі.

Минулого тижня до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася дружина військовослужбовця, що мешкає у селі Лутовинівка Козельщинської громади. Поки чоловік знаходиться на фронті, керівництво одного з підприємств дало вказівку заварити ворота та змінити замки у помешканні сім'ї — 5 років тому це ж підприємство житло родині й виділило. Ситцацію взяли під свій контроль у Кременчуцькій райвійськадміністрації — там провели закрите засідання та вислухали усі сторони конфлікту. Журналісти знову поспілкувалися із дружиною військового та дізналися, як вирішилася ця ситуація.

1 лютого Крюківський районний суд Кременчука виніс вирок жінці, яка у червні минулого року обікрала магазин на Раківці — мовляв, її дітям не було чого їсти. Яка у жінки історія, що вона вкрала та який вирок отримала — читайте у нашому матеріалі.

Майже усі депутати Кременчуцької міської ради VIII скликання задекларували свої доходи за 2022 рік. У цьому матеріалі «Кременчуцький ТелеграфЪ» проаналізував декларації тих депутатів, чиї річні заробітки у 2022 році перевищили понад кілька мільйонів гривень.

7 лютого у Кременчуці на вулиці Івана Приходька між двома знайомими чоловіками виник конфлікт, далі один з них почав розмахувати ножем. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Через деякий час правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Що йому загрожує — читайте у матеріалі.

Від 8 лютого Валерій Залужний звільнений з поста головнокомандувача Збройних сил України. Новим головкомом став генерал-полковник Олександр Сирський, який до цього був командувачем Сухопутних військ Збройних сил України. «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у містян, як вони ставляться до звільнення Валерія Залужного та що знають про нового керівника українського війська. Про що кременчужани говорили — у нашому матеріалі.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» надіслав запит до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи та поцікавився, чи підлаштовані укриття у місті під потреби маломобільних груп населення. Де доступ до сховищ безбар'єрний, а які заклади потребують додаткового обладнання — читайте далі.



