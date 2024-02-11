Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Полтавщина, Україна, Світ

Відставка Залужного, декларації депутатів і лікарів та вбивство посеред вулиці — головне за тиждень

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 610

 

Що думають кременчужани про відставку Залужного та призначення Сирського, які статки задекларували депутати Кременчуцької міськради та директори місцевих лікарень, скандал навколо притулку тварин, а також вбивство посеред вулиці — ми зібрали для вас ТОП-10 новин Кременчука, Полтавщини та України, які Ви могли пропустити 

«Прогульники та відмінники». Як депутати Кременчука відвідували сесії у 2023 році

 

Протягом 2023 року у Кременчуцькій міській раді скликали 4 позачергові сесії, відбулося понад 40 пленарних засідань. Участь у голосування за проєкти рішень брали депутати VIII скликання. Хто з депутатів найменше відвідував засідання, а хто жодного разу їх не пропустив — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Які доходи та майно у 2022 році задекларували директори кременчуцьких лікарень

 

Директори лікарень Кременчука задекларували свої доходи за 2022 рік. Скільки вони та їхні чоловіки/дружини заробили за звітний період, а також яку нерухомість, транспорт та заощадження у своїх деклараціях медики вказали, читайте у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Скільки грошей потрібно містянам для комфортного життя у Кременчуці

 

З 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні збільшився. Нині вона дорівнює 7100 гривень. «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив запитати у кременчужан, скільки грошей їм потрібно для комфортного життя у місті. Детальніше — в нашому сюжеті.

«Вистежили, де проживаю, та забрали собаку», — у Кременчуці розгорівся скандал через тварину з притулку

 

Чоловік узяв собаку з притулку, але зоозахисники відібрали у нього тварину та написали у соцмережах, що врятували пса «не з тих рук». «Кременчуцький ТелеграфЪ» поговорив з усіма сторонами конфлікту, а також взяв коментар у поліції. Які думки у людей та що говорять правоохоронці — читайте у нашому матеріалі.

Виселення родини військового із будинку у Козельщинській громаді — як вирішується ситуація

 

Минулого тижня до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася дружина військовослужбовця, що мешкає у селі Лутовинівка Козельщинської громади. Поки чоловік знаходиться на фронті, керівництво одного з підприємств дало вказівку заварити ворота та змінити замки у помешканні сім'ї — 5 років тому це ж підприємство житло родині й виділило. Ситцацію взяли під свій контроль у Кременчуцькій райвійськадміністрації — там провели закрите засідання та вислухали усі сторони конфлікту. Журналісти знову поспілкувалися із дружиною військового та дізналися, як вирішилася ця ситуація.

На Раківці жінка обікрала магазин, бо їй не було за що годувати двох малолітніх дітей

 

1 лютого Крюківський районний суд Кременчука виніс вирок жінці, яка у червні минулого року обікрала магазин на Раківці — мовляв, її дітям не було чого їсти. Яка у жінки історія, що вона вкрала та який вирок отримала — читайте у нашому матеріалі.

Від Rolex до десяток корпоративних прав. Що задекларували депутати міськради Кременчука за 2022 рік

 

Майже усі депутати Кременчуцької міської ради VIII скликання задекларували свої доходи за 2022 рік. У цьому матеріалі «Кременчуцький ТелеграфЪ» проаналізував декларації тих депутатів, чиї річні заробітки у 2022 році перевищили понад кілька мільйонів гривень.

У Кременчуці на вулиці зарізали чоловіка

 

7 лютого у Кременчуці на вулиці Івана Приходька між двома знайомими чоловіками виник конфлікт, далі один з них почав розмахувати ножем. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Через деякий час правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Що йому загрожує — читайте у матеріалі.

Відставка Залужного та призначення Сирського: що думають кременчужани?

 

Від 8 лютого Валерій Залужний звільнений з поста головнокомандувача Збройних сил України. Новим головкомом став генерал-полковник Олександр Сирський, який до цього був командувачем Сухопутних військ Збройних сил України. «Кременчуцький ТелеграфЪ» запитав у містян, як вони ставляться до звільнення Валерія Залужного та що знають про нового керівника українського війська. Про що кременчужани говорили — у нашому матеріалі.

Безбар’єрність і доступність. Яка у Кременчуці ситуація з укриттями для людей з інвалідністю

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» надіслав запит до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи та поцікавився, чи підлаштовані укриття у місті під потреби маломобільних груп населення. Де доступ до сховищ безбар'єрний, а які заклади потребують додаткового обладнання — читайте далі.


2
Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук Полтавщина Україна Головнокомандувач ЗСУ гроші декларації укриття притулок
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх