У Полтаві чоловік телефоном погрожував підірвати відділ поліції – зловмисника затримали

У суботу, 10 лютого, близько 7.00 до відділу поліції №1 (Київський підрозділ) міста Полтави зателефонував невідомий чоловік з погрозами підірвати поліцейське приміщення, але не вказав яке саме.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
В ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів поліціянти встановили особу правопорушника та затримали його.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Кременчуці також були випадки «замінування» навчальних закладів та судів. 23 січня цього року така погроза надійшла на редакційну пошту «Кременчуцького Телеграфа». Після перевірки приміщень вибухівки зазвичай не находять. Про швидке встановлення осіб «мінувальників» правоохоронці не повідомляли.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.