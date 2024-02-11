Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві чоловік телефоном погрожував підірвати відділ поліції – зловмисника затримали

Сьогодні, 08:36 Переглядів: 263

 

Особу «мінувальника» правоохоронці встановили протягом дня - розпочато кримінальне провадження

У суботу, 10 лютого, близько 7.00 до відділу поліції №1 (Київський підрозділ) міста Полтави зателефонував невідомий чоловік з погрозами підірвати поліцейське приміщення, але не вказав яке саме.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

В ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів поліціянти встановили особу правопорушника та затримали його.

- Фігурантом виявився місцевий 47-річний мешканець. Наразі його вже затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру. Слідчими вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою, - повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу поліції №1 Станіслав Коротаєв.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кременчуці також були випадки «замінування» навчальних закладів та судів. 23 січня цього року така погроза надійшла на редакційну пошту «Кременчуцького Телеграфа». Після перевірки приміщень вибухівки зазвичай не находять. Про швидке встановлення осіб «мінувальників» правоохоронці не повідомляли.

У Кременчуці «замінували» приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» та «Телеграфа»
У Кременчуці вчергове «замінували» гімназію №28 та ще одну школу

 

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини замінування замінували затримали
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх