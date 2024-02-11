Що сталося на Полтавщині за 10-11 лютого: крадіжки, шахрайства та погроза підриву відділу поліції

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Станом на ранок на території Полтавської області поліція оперативно розкрила вже 46 злочинів

За минулу добу до Центру управління нарядами ГУ Національної поліції Полтавської області на лінію «102» від громадян надійшло понад 510 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Із загальної кількості повідомлень 143 мали ознаки кримінальних правопорушень.

Серед них:

18 крадіжок (зокрема, з житлових будинків - 1);

21 шахрайство;

2 факти незаконного обігу зброї;

2 наркозлочини та інші.

Зокрема, у суботу вранці до відділу поліції міста Полтави зателефонував невідомий чоловік з погрозами підірвати поліцейське приміщення, але не вказав яке саме. В ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його.

Минулої доби на території Полтавської області поліція оперативно розкрила 46 злочинів.

Поліція нагадує номери телефонів, за якими Ви можете повідомити інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку: (0532) 56-22-33 або 102.

Минулої доби поліція в умовах воєнного стану на Полтавщині перевірила 460 транспортних засобів та 622 особи.

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Для усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.

- Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов'язки, та оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб, - йдеться у повідомленні поліції.

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