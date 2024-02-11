Сили ППО України знищили 40 із 45 «шахедів» під час нічної атаки

Сили ППО знищили 40 із 45 ударних дронів, якими росіяни атакували Україну у ніч на неділю, 11 лютого.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
У ніч на 11 лютого окупанти запустили 45 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з районів Балаклава та мис Чауда у Криму.
До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, а також засоби радіоелектронної боротьби.
Українським силам ППО вдалося знищити 40 ворожих шахедів в межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.
Нагадаємо, над Полтавщиною мобільні вогневі групи за останні місяці збили понад 30 дронів-камікадзе. Про це вчора повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
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