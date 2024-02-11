У Полтаві водій на Ford Transit збив жінку – вона померла у лікарні

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 353

Дорожньо-транспортна пригода сталась учора, 10 лютого, близько 12.40 у Полтаві по вулиці Європейській.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, автомобіль Ford Transit, під керуванням 39-річного полтавця, наїхав на 69-річну місцеву мешканку.

Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження та каретою швидкої медичної допомоги її доставили до лікарні. Проте, врятувати жінку не вдалося. Від отриманих травм вона померла.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.