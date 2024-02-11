Вночі на дорогах Кременчуччини рятувальники ДСНС витягували з узбіччя фуру та швидку

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Через несприятливі погодні умови водії не впоралися з керуванням автівками

Учора ввечері та вночі на автодорогах Кременчуцького району рятувальники ДСНС надавали допомогу водіям двох автівок, що не впоралися з керуванням та з’їхали на узбіччя.

Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління ДСНС.

У суботу, 10 лютого, о 19.37 до Служби порятунку надійшло повідомлення від служби «102», що на автодорозі Хорол-Кременчук поблизу села Герасимівка через несприятливі погодні умови водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням, допустив заніс на узбіччя та заблокував проїжджу частину.

Допомогу надавали рятувальники 8-го державного пожежно-рятувального поста. Працівники ДСНС за допомогою тросу відбуксували вантажівку на безпечну ділянку дороги.

А в ніч на 11 лютого в 0.06 Служба порятунку отримала сповіщення, що в селі Білецьківка Камʼянопотоківської громади через несприятливі погодні умови автомобіль екстреної медичної допомоги з’їхав із дороги та застряг на узбіччі. Рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини також відбуксували автомобіль на безпечну ділянку дороги.

Нагадаємо, що учора в Полтаві водій Ford Transit збив жінку – вона померла у лікарні.