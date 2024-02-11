Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини

Вночі на дорогах Кременчуччини рятувальники ДСНС витягували з узбіччя фуру та швидку

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 277

 

Через несприятливі погодні умови водії не впоралися з керуванням автівками

Учора ввечері та вночі на автодорогах Кременчуцького району рятувальники ДСНС надавали допомогу водіям двох автівок, що не впоралися з керуванням та з’їхали на узбіччя.

Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління ДСНС.

У суботу, 10 лютого, о 19.37 до Служби порятунку надійшло повідомлення від служби «102», що на автодорозі Хорол-Кременчук поблизу села Герасимівка через несприятливі погодні умови водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням, допустив заніс на узбіччя та заблокував проїжджу частину.

Допомогу надавали рятувальники 8-го державного пожежно-рятувального поста. Працівники ДСНС за допомогою тросу відбуксували  вантажівку на безпечну ділянку дороги.

А в ніч на 11 лютого в 0.06 Служба порятунку отримала сповіщення, що в селі Білецьківка Камʼянопотоківської громади через несприятливі погодні умови автомобіль екстреної медичної допомоги з’їхав із дороги  та застряг на узбіччі. Рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини також відбуксували  автомобіль на безпечну ділянку дороги.

Нагадаємо, що учора в Полтаві водій Ford Transit збив жінку – вона померла у лікарні.

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: ДСНС автомобіль швидка дорога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх