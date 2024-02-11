Росія розпочала кампанію з дискредитації генерала Сирського та Збройних Сил України

Сьогодні, 13:09 Переглядів: 218

Для цього російські пропагандисти намагаються нав’язати генералу образ росіянина та розповсюджують в інтернеті відповідну інформацію

Росіяни намагаються нав'язати новому Головнокомандувачу Збройних сил України образ «радянської та російської» людини.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

- Для цього пропагандисти шукають його родичів у РФ, «друзів родини», в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом, - зазначають в ЦПД.

Головна мета цієї кампанії – дискредитація Головнокомандувача ЗСУ та знизити довіру до нього і ЗСУ.

У Центрі протидії дезінформації нагадують:

Сирський тривалий час був частиною команди колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;

він командував успішними операціями, у тому ж числі зі звільнення Київської та Харківської областей.

- Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти РФ, - додає пресслужба ЦПД.

Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних покращень у ЗСУ.