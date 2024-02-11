Росія розпочала кампанію з дискредитації генерала Сирського та Збройних Сил України

Для цього російські пропагандисти намагаються нав’язати генералу образ росіянина та розповсюджують в інтернеті відповідну інформацію
Росіяни намагаються нав'язати новому Головнокомандувачу Збройних сил України образ «радянської та російської» людини.
Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
- Для цього пропагандисти шукають його родичів у РФ, «друзів родини», в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом, - зазначають в ЦПД.
Головна мета цієї кампанії – дискредитація Головнокомандувача ЗСУ та знизити довіру до нього і ЗСУ.
У Центрі протидії дезінформації нагадують:
- Сирський тривалий час був частиною команди колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;
- він командував успішними операціями, у тому ж числі зі звільнення Київської та Харківської областей.
- Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти РФ, - додає пресслужба ЦПД.
Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних покращень у ЗСУ.
- Підтримка кампанії про те, що Головком є «російською людиною» – це підігравання ворожої дезінформації,
- наголошують у Центрі протидії дезінформації.Нагадаємо, 8 лютого, Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
. Новим Головнокомандувачем ЗСУ був призначений Олександр Сирський.