Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Політика, Війна

Росія розпочала кампанію з дискредитації генерала Сирського та Збройних Сил України

Сьогодні, 13:09 Переглядів: 218

 

Для цього російські пропагандисти намагаються нав’язати генералу образ росіянина та розповсюджують в інтернеті відповідну інформацію

Росіяни намагаються нав'язати новому Головнокомандувачу Збройних сил України образ «радянської та російської» людини.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

- Для цього пропагандисти шукають його родичів у РФ, «друзів родини», в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом, - зазначають в ЦПД.

Головна мета цієї кампанії – дискредитація Головнокомандувача ЗСУ та знизити довіру до нього і ЗСУ.

У Центрі протидії дезінформації нагадують:

  • Сирський тривалий час був частиною команди колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;
  • він командував успішними операціями, у тому ж числі зі звільнення Київської та Харківської областей.
- Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти РФ, - додає пресслужба ЦПД.

 Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних покращень у ЗСУ.

- Підтримка кампанії про те, що Головком є ​​«російською людиною» – це підігравання ворожої дезінформації, - наголошують у Центрі протидії дезінформації.Нагадаємо, 8 лютого, Президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Новим Головнокомандувачем ЗСУ був призначений Олександр Сирський.
Що кременчужани думають про звільнення Залужного та нового головкома ЗСУ: опитування
1
Автор: Віктор Крук
Теги: Центр протидії дезінформації Головнокомандувач ЗСУ пропаганда протидія Сирський
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх