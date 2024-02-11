У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії планують давати повну вищу освіту – готувати магістрів

У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії (колишній педколедж) планують готувати магістрів — це стане продовженням бакалаврських програм на основі 11 класів. Таку інформацію підтвердила «Кременчуцькому Телеграфові» директорка закладу Леся Крупіна.
На розгляд Полтавської обласної ради вже відправили подання про перейменування академії. Зараз вона називається Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка», а якщо депутати на сесії на наступному тижні погодять подання, називатиметься Комунальний заклад вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка».
Якщо обмеження «коледж» знімуть перейменуванням, у навчального закладу з’явиться можливість подаватися на ліцензування магістратури. Адже у коледжі мають право випускати тільки бакалаврів.
Але, за словами Лесі Крупіної, відкриття магістратури — це віддалена перспектива, бо до вересня 2024 року заклад, скоріш за все, не встигне отримати ліцензію.
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