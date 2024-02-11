Відключення електроенергії в Кременчуці: хто залишиться без світла у понеділок, 12 лютого

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За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», у понеділок, 12 лютого з 8.00 до 16.00 у зв’язку з проведенням робіт пов’язаних з розчищенням повітряних ліній, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів у селі Мала Кохнівка.

З 8.00 до 17.00 у зв’язку з проведенням робіт з приєднання до електричних мереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;

пров. Водний, 3-10/41;

вул. Затонна, 1А-14А;

пров. Набережний, 3-9/37;

вул. Недогарська, 27/13-39;

пров. Річковий, 3-7;

проїзд Річковий, 4-14/29.

З 8.00 до 17.00 у зв’язку з проведенням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

вул. Зарічна, 12-16;

вул. Кагамлицька, 21/22-66;

пров. Північний, 1А-26;

пров. Робітничий, 25-27;

вул. Сержанта Мельничука, 153А-155/8;

пров. Сиваський, 25А-30/4;

пров. Токарний, 19А-26/14.

пров. Вишневий, 14-25/20;

вул. Зарічна, 24;

вул. Кагамлицька, 67-81;

пров. Кузьми Дерев”янка, 1-20;

пров. Медовий, 1А-13;

вул. Сержанта Мельничука, 203-207.

З 8.00 до 17.00 у зв’язку з проведенням робіт пов’язаних з розчищенням повітряних ліній, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

пров. Бакинський, 5/7-8/8;

пров. Градизький, 10/7-30;

пров. Західний, 5-8/9;

пров. Зв”язковий, 28, 46-55/15;

вул. Кооперативна, 43/1-84;

пров. Липневий, 6-11;

вул. Проектна, 32/1, 34;

вул. Раїси Кириченко, 34-93,

пров. Резервний, 23.

вул. Хорольська, 98/4-209/6;

туп. 1-й – 10-й Хорольський.

вул. Валентини Федько, 14-29/34;

пров. Вишневий, 26-49;

проїзд Мисливський, 3-6;

вул. Олександра Корпана, 1;

пров. Олени Теліги, 1-17;

вул. Партизанська, 1-10;

вул. Харитини Пекарчук, 1/4-6.

пров. Вишневий, 14-25/20;

вул. Зарічна, 24;

вул. Кагамлицька, 67-81;

пров. Кузьми Дерев'янка, 1-20;

пров. Медовий, 1А-13;

вул. Сержанта Мельничука, 203-207.

Оприлюднили тренувальний графік відключення світла на Полтавщині