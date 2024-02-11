Відключення електроенергії в Кременчуці: хто залишиться без світла у понеділок, 12 лютого

Завтра АТ «Полтаваобленерго» проводить роботи на електромережах у багатьох мікрорайонах міста
За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», у понеділок, 12 лютого з 8.00 до 16.00 у зв’язку з проведенням робіт пов’язаних з розчищенням повітряних ліній, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів у селі Мала Кохнівка.
З 8.00 до 17.00 у зв’язку з проведенням робіт з приєднання до електричних мереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:
- вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;
- пров. Водний, 3-10/41;
- вул. Затонна, 1А-14А;
- пров. Набережний, 3-9/37;
- вул. Недогарська, 27/13-39;
- пров. Річковий, 3-7;
- проїзд Річковий, 4-14/29.
З 8.00 до 17.00 у зв’язку з проведенням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:
- вул. Зарічна, 12-16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25-27;
- вул. Сержанта Мельничука, 153А-155/8;
- пров. Сиваський, 25А-30/4;
- пров. Токарний, 19А-26/14.
- пров. Вишневий, 14-25/20;
- вул. Зарічна, 24;
- вул. Кагамлицька, 67-81;
- пров. Кузьми Дерев”янка, 1-20;
- пров. Медовий, 1А-13;
- вул. Сержанта Мельничука, 203-207.
З 8.00 до 17.00 у зв’язку з проведенням робіт пов’язаних з розчищенням повітряних ліній, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:
- пров. Бакинський, 5/7-8/8;
- пров. Градизький, 10/7-30;
- пров. Західний, 5-8/9;
- пров. Зв”язковий, 28, 46-55/15;
- вул. Кооперативна, 43/1-84;
- пров. Липневий, 6-11;
- вул. Проектна, 32/1, 34;
- вул. Раїси Кириченко, 34-93,
- пров. Резервний, 23.
- вул. Хорольська, 98/4-209/6;
- туп. 1-й – 10-й Хорольський.
- вул. Валентини Федько, 14-29/34;
- пров. Вишневий, 26-49;
- проїзд Мисливський, 3-6;
- вул. Олександра Корпана, 1;
- пров. Олени Теліги, 1-17;
- вул. Партизанська, 1-10;
- вул. Харитини Пекарчук, 1/4-6.
- пров. Вишневий, 14-25/20;
- вул. Зарічна, 24;
- вул. Кагамлицька, 67-81;
- пров. Кузьми Дерев'янка, 1-20;
- пров. Медовий, 1А-13;
- вул. Сержанта Мельничука, 203-207.
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