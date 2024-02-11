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Відключення електроенергії в Кременчуці: хто залишиться без світла у понеділок, 12 лютого

Сьогодні, 15:55 Переглядів: 667

 

Завтра АТ «Полтаваобленерго» проводить роботи на електромережах у багатьох мікрорайонах міста

За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», у понеділок, 12 лютого з 8.00 до 16.00 у зв’язку з проведенням робіт пов’язаних з розчищенням повітряних ліній, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів у селі Мала Кохнівка.

З 8.00 до 17.00 у зв’язку з проведенням робіт з приєднання до електричних мереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

  • вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;
  • пров. Водний, 3-10/41;
  • вул. Затонна, 1А-14А;
  • пров. Набережний, 3-9/37;
  • вул. Недогарська, 27/13-39;
  • пров. Річковий, 3-7;
  • проїзд Річковий, 4-14/29.

З 8.00 до 17.00 у зв’язку з проведенням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

  • вул. Зарічна, 12-16;
  • вул. Кагамлицька, 21/22-66;
  • пров. Північний, 1А-26;
  • пров. Робітничий, 25-27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 153А-155/8;
  • пров. Сиваський, 25А-30/4;
  • пров. Токарний, 19А-26/14.
  • пров. Вишневий, 14-25/20;
  • вул. Зарічна, 24;
  • вул. Кагамлицька, 67-81;
  • пров. Кузьми Дерев”янка, 1-20;
  • пров. Медовий, 1А-13;
  • вул. Сержанта Мельничука, 203-207.

З 8.00 до 17.00 у зв’язку з проведенням робіт пов’язаних з розчищенням повітряних ліній, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

  • пров. Бакинський, 5/7-8/8;
  • пров. Градизький, 10/7-30;
  • пров. Західний, 5-8/9;
  • пров. Зв”язковий, 28, 46-55/15;
  • вул. Кооперативна, 43/1-84;
  • пров. Липневий, 6-11;
  • вул. Проектна, 32/1, 34;
  • вул. Раїси Кириченко, 34-93,
  • пров. Резервний, 23.
  • вул. Хорольська, 98/4-209/6;
  • туп. 1-й – 10-й Хорольський.
  • вул. Валентини Федько, 14-29/34;
  • пров. Вишневий, 26-49;
  • проїзд Мисливський, 3-6;
  • вул. Олександра Корпана, 1;
  • пров. Олени Теліги, 1-17;
  • вул. Партизанська, 1-10;
  • вул. Харитини Пекарчук, 1/4-6.
  • пров. Вишневий, 14-25/20;
  • вул. Зарічна, 24;
  • вул. Кагамлицька, 67-81;
  • пров. Кузьми Дерев'янка, 1-20;
  • пров. Медовий, 1А-13;
  • вул. Сержанта Мельничука, 203-207.

Оприлюднили тренувальний графік відключення світла на Полтавщині

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Автор: Віктор Крук
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго відключення світла відключення
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