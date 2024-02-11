Де та до яких лікарів вагітні кременчужанки можуть стати на облік

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 220

Перелік лікарів та їх адреси

Кременчуцький перинатальний центр надав перелік лікарів, які ведуть облік з вагітності у відділеннях Центру жіночого здоров'я. Таким чином, кожна жінка зможе самостійно обрати спеціаліста для комфортного ведення вагітності. Спеціалісти з ведення вагітності за адресою вулиця Майора Борищака, 20/3 – 2 поверх: Городецька Юлія Миколаївна;

Антипова Лариса Олександрівна;

Крайня (Костиря) Тетяна Михайлівна;

Битько Тетяна Сергіївна;

Лиходій Тетяна Миколаївна. Реєстратура: 067-284-80-77; 098-043-23-38. Спеціалісти з ведення вагітності за адресою вулиця Київська, 14: Пащенко Марія Олександрівна;

Бойко Ганна Сергіївна;

Скрипка Вікторія Валентинівна;

Онищук Людмила Григорівна. Реєстратура: 067-463-03-34. Нагадаємо, що нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» намагався з'ясувати, що краще: природні пологи чи кесарів розтин. Для цього ми поспілкувалися з породіллею та з лікарем. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

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