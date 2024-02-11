Де та до яких лікарів вагітні кременчужанки можуть стати на облік

Кременчуцький перинатальний центр надав перелік лікарів, які ведуть облік з вагітності у відділеннях Центру жіночого здоров'я.
Таким чином, кожна жінка зможе самостійно обрати спеціаліста для комфортного ведення вагітності.
Реєстратура: 067-284-80-77; 098-043-23-38.
Реєстратура: 067-463-03-34.
Нагадаємо, що нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» намагався з'ясувати, що краще: природні пологи чи кесарів розтин. Для цього ми поспілкувалися з породіллею та з лікарем. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.
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