Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

Де та до яких лікарів вагітні кременчужанки можуть стати на облік

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 220

 

Перелік лікарів та їх адреси

Кременчуцький перинатальний центр надав перелік лікарів, які ведуть облік з вагітності у відділеннях Центру жіночого здоров'я. 

Таким чином, кожна жінка зможе самостійно обрати спеціаліста для комфортного ведення вагітності.

Спеціалісти з ведення вагітності за адресою вулиця Майора Борищака, 20/3 – 2 поверх:

  • Городецька Юлія Миколаївна;
  • Антипова Лариса Олександрівна;
  • Крайня (Костиря) Тетяна Михайлівна;
  • Битько Тетяна Сергіївна;
  • Лиходій Тетяна Миколаївна.

Реєстратура: 067-284-80-77; 098-043-23-38.

Спеціалісти з ведення вагітності за адресою вулиця Київська, 14:

  • Пащенко Марія Олександрівна;
  • Бойко Ганна Сергіївна;
  • Скрипка Вікторія Валентинівна;
  • Онищук Людмила Григорівна.

Реєстратура: 067-463-03-34.

Нагадаємо, що нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» намагався з'ясувати, що краще: природні пологи чи кесарів розтин. Для цього ми поспілкувалися з породіллею та з лікарем. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

0
Автор: Дарія Згура Джерело фото: medhouse
Теги: вагітність лікарі облік
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх