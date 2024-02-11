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Кременчук

Потеплішає, але дощ вдень та вночі: якою буде погода в Кременчуці у понеділок, 12 лютого

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 267

 

У перший день робочого тижня обіцяне метеорологами тепло принесе з собою дощову погоду

У понеділок, 12 лютого, в Кременчуці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ до ранку може припинитися, а удень та ввечері йтиме знову та з ще більшою силою.

За даними сайтів прогнозу погоди, температура повітря у ніч на понеділок становитиме +7-8°C, а вдень потеплішає до +10-11°C.

Завтра у Кременчуці очікується південний вітер зі швидкістю 3,0 – 3,5 м/с.

За останні 130 років, відколи ведуться регулярні метеорологічні спостереження, найвищу температуру повітря у цей день в Кременчуці фіксували 12 лютого 1983 року – тоді градусники показували +11°C. А найнижча температура повітря 12 лютого була у 1994 році - 28.7° нижче нуля. Тож завтра можливий повтор температурного рекорду 12 лютого.

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Автор: Віктор Крук
Теги: погода прогноз погоди Кременчук температура дощі
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