Потеплішає, але дощ вдень та вночі: якою буде погода в Кременчуці у понеділок, 12 лютого

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У перший день робочого тижня обіцяне метеорологами тепло принесе з собою дощову погоду

У понеділок, 12 лютого, в Кременчуці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ до ранку може припинитися, а удень та ввечері йтиме знову та з ще більшою силою.

За даними сайтів прогнозу погоди, температура повітря у ніч на понеділок становитиме +7-8°C, а вдень потеплішає до +10-11°C.

Завтра у Кременчуці очікується південний вітер зі швидкістю 3,0 – 3,5 м/с.

За останні 130 років, відколи ведуться регулярні метеорологічні спостереження, найвищу температуру повітря у цей день в Кременчуці фіксували 12 лютого 1983 року – тоді градусники показували +11°C. А найнижча температура повітря 12 лютого була у 1994 році - 28.7° нижче нуля. Тож завтра можливий повтор температурного рекорду 12 лютого.